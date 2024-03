Tra le uscite DC targate Panini del 14 marzo 2024 troviamo l’inizio di Gotham War sulle pagine di Batman, la saga che vede il Cavaliere Oscuro contrapposto a Catwoman e che dividerà la Bat-Famiglia.

Inoltre torna Lanterna Verde con la sua nuova serie Dawn of DC e arriva la nuova edizione di Bodies, la serie Vertigo da cui è stata tratta la fortunatissima miniserie TV di Netflix.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 14 marzo 2024.

Le uscite DC Panini del 14 marzo 2024

Batman 90

5,00 €

Contiene: Batman/Catwoman: The Gotham War – Battle Lines (2023) #1

Uno sforzo coordinato a Gotham ha portato a una riduzione della criminalità violenta… ma a quale prezzo?

I cattivi si stanno disperdendo e il rischio è che sorga un discutibile regime di vigilantismo…

E mentre Batman si riprende dall’epica battaglia nel Multiverso e dagli orrori di Knight Terrors, ha un solo pensiero per la testa: Catwoman!

Le prime schermaglie di un conflitto che stava maturando da tempo e che dividerà la Bat-famiglia! L’evento Gotham War inizia qui!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 11

Joker 27

3,00 €

Contiene: The Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #9

Dopo i brividi di Knight Terrors, torna la serie di Matthew Rosenberg incentrata sul duello fra Joker e il suo misterioso sosia!

La loro rivalità sta per travolgere Gotham City: chi li sosterrà in battaglia? E chi è l’impostore tra i due?

Nel frattempo, Red Hood si sta recando a Blackgate, ma qualcuno segue le sue mosse…

E Batgirl, in una storia breve disegnata dal fuoriclasse Francesco Francavilla, mostrerà ancora una volta la sua intraprendenza!

Lanterna Verde: Hal Jordan 1

Di Nuovo in Azione

DC Collection

21,00 €

Contiene: Green Lantern (2023) #1/6

La nuova serie con protagonista Hal Jordan e che vede il ritorno di Sinestro!

I Guardiani dell’Universo sono scomparsi e il settore spaziale della Terra è stato dichiarato off-limits!

Solo una Lanterna Verde decide di violare questa imposizione galattica e di proteggere il suo pianeta natale!

Jeremy Adams (Flash) e Xermanico (Batman: Flashpoint Beyond) lanciano una nuova e appassionante serie che ridefinisce il lato cosmico dell’Universo DC!

Batman – Detective Comics 4

Shadows of the Bat

DC Rebirth Collection

32,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1047/1058 (I)

La pluripremiata scrittrice Mariko Tamaki, affiancata dal grande Ivan Reis (Green Lantern), continua la sua gestione di Detective Comics!

L’Arkham Asylum è stato sostituito dalla Arkham Tower. Alcuni componenti della Bat-famiglia pensano che la Torre possa diventare un luogo di cura…

…mentre altri vogliono infiltrarsi nell’ospedale per indagare sui metodi utilizzati dal Dr. Wear.

Shadows of the Bat è una saga imponente e corale che valorizza al massimo tutti gli alleati del Cavaliere Oscuro!

Damian: Il Figlio di Batman

DC Evergreen

23,00 €

Contiene: Damian: Son of Batman (2013) #1/5, Batman (1940) #666, #700

Una storia scritta e disegnata dal grande Andy Kubert!

In un lontano futuro, il nuovo, spietato Batman è Damian Wayne!

Una distopia tenebrosa che affonda le sue radici nel celebrato ciclo di Grant Morrison!

Contiene un ricco apparato di dietro le quinte e contenuti bonus.

Flash di Geoff Johns 1

DC Omnibus

84,00 €

Contiene: Flash (1987) #164/191, Flash: Our Worlds at War (2001) #1, Flash: Iron Heights (2001) #1, Flash Secret Files & Origins (1997) #3, DC First: Flash & Superman (2022) #1

Inizia la raccolta definitiva delle storie di Flash scritte da Geoff Johns!

Raccogliere il testimone di Mark Waid alla guida delle avventure di Wally West sembrava una missione impossibile, ma non per Johns!

Una run leggendaria che ha umanizzato Wally West e, soprattutto, i Nemici!

Con disegni stratosferici di Scott Kolins, Ethan Van Sciver e Angel Unzueta!

Bodies

DC Black Label Complete Collection

20,00 €

Contiene: Bodies (2014) #1/8

Quattro omicidi. Quattro detective. Quattro epoche diverse. Lo stesso corpo.

In un vicolo londinese del 1890 appare misteriosamente un cadavere orribilmente sfigurato. Lo stesso avviene nel 1940, nel 2014 e nel 2050.

Cosa accomuna questi quattro periodi storici, e qual è l’orribile segreto che lega degli omicidi apparentemente identici?

Si Spencer (Books of Magic) ci regala una storia inquietante e affascinante, un giallo impossibile che è diventato una miniserie Netflix

100 Bullets Presenta: Lono

Dc Black Label Deluxe

29,00 €

Contiene: 100 Bullets: Brother Lono (2013) #1/8

Dopo lo sconvolgente finale di 100 Bullets, per i Minutemen sembrava finita…

…ma l’erba cattiva non muore mai e Lono, il più violento dei personaggi della serie, è ancora vivo!

L’assassino samoano è ora in Messico, terra di cartelli della droga, e la pace non durerà a lungo!

Dal dream team composto da Brian Azzarello ed Eduardo Risso, l’acclamata coda di una delle serie Vertigo più amate!

V per Vendetta

DC Black Label Library

38,00 €

Contiene: V for Vendetta (1989) #1/10

Torna in una nuova edizione uno dei massimi capolavori del fumetto britannico!

Un totalitario stato di polizia opprime l’Inghilterra con il pugno di ferro!

V, un misterioso uomo armato di ideali con indosso una caratteristica maschera di porcellana, rappresenta l’ultima speranza contro la violenza del regime!

Un crudo racconto sulla perdita di libertà e identità firmato da Alan Moore (Watchmen) e David Lloyd (Hellblazer).