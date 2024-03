Tra le uscite Marvel targate Panini del 14 marzo 2024 troviamo lo speciale celebrativo Marvel Age 1000, con tanti omaggi firmati da una schiera di autori di primissima grandezza.

Inoltre continuano le vicende di Fall of X sulle pagine di Incredibili Avengers, Invincibile Iron Man e sul quarto e penultimo speciale X-Men: Fall Of X, mentre Moon Knight corre incontro alla morte e arrivano le nuova serie di Black Panther, Loki e il volume Extreme Venomverse, preludio alla nuova saga multiversale con protagonisti Venom e Carnage.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 14 marzo 2024.

Le uscite Marvel Panini del 14 marzo 2024

Daredevil 2

Devil e i Cavalieri Marvel 147

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #2

Il nuovo status quo di Matt Murdock sarà difficile da accettare, sia per i lettori che per lo stesso eroe! Come se non bastasse, la corruzione sta facendo a pezzi Hell’s Kitchen!

pezzi Hell’s Kitchen! Coloro che hanno fatto voto di proteggere la città hanno tradito il loro giuramento…

…e Matt cerca di impartire la giusta punizione, senza risparmiarsi!

Intanto, Daredevil sta perdendo i suoi alleati e questo danneggia Elektra!

Daredevil 3

Devil e i Cavalieri Marvel 148

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #3

Daredevil batte le strade e si rompe le ossa in una crociata contro una gang emergente che terrorizza Hell’s Kitchen!

Ma questa crociata metterà Matt faccia a faccia con il suo nemico più mortale!

…oltre a minacciare le anime di coloro che gli sono più vicini!

E quali segreti nasconde padre Matt?

L’Immortale Thor 4

Thor 294

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #4

Tempesta, la dea!

Per affrontare Toranos, il Tonante non può combattere da solo.

Sul lato oscuro della Luna, dovrà arruolare alleati che lo sostengono.

Ma la Signora dei venti vorrà immischiarsi nelle faccende di Thor?

L’Incredibile Hulk 7

Hulk e i Difensori 110

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #7

Ghost Rider ha fiutato dei demoni malvagi intenti a terrorizzare una piccola comunità.

I diavoli della guerra sferrano il loro letale attacco!

Charlie è pronta a sfidarli per dimostrare tutto il suo valore…

…ma Hulk dovrà intervenire prima che la ragazza finisca in guai seri!

Avengers 7

Avengers 169

5,00 €

Contiene: Avengers (2023) #8, Avengers Inc. (2023) #4

Ecco Myrddin e la sua Corte del Crepuscolo!

Dopo aver sconfitto facilmente Kang, ora devono affrontare gli Avengers.

Ma i Vendicatori sono bloccati in un mondo da incubo…

…e possono contare solo su un unico membro per questa battaglia impossibile!

Fantastici Quattro 13

Fantastici Quattro 447

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #13

Due universi, quello umano e quello dei dinosauri, si stanno scontrando e, se uno dei due non verrà sacrificato, entrambi saranno distrutti!

I Fantastici Quattro si ritrovano su un mondo dominato dai grandi rettili…

…mentre le loro versioni sauresche sono finite sulla Terra!

Intanto, a Latveria, il Dottor Destino mette in atto il suo piano mortale!

L’Invincibile Iron Man 12

Iron Man 127

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #12

Tony Stark: genio, miliardario, playboy, filantropo. Sua moglie è una telepate brillante e senza scrupoli…

…ma nessuno dei due ha una risposta al problema delle Sentinelle Stark.

Per risolverlo, Tony dovrà rivolgersi alla persona più intelligente che conosce: Ironheart!

Ma può ancora fidarsi oppure gli Anelli del Mandarino hanno cambiato Riri Williams?

Gli Incredibili Avengers 4

Marvel Miniserie 274

3,00 €

Contiene: Uncanny Avengers (2023) #3

Tutti pronti a scoprire chi si nasconde sotto la maschera del finto Capitan Krakoa?

Capitan America ha già un sospetto…

…e Ben Urich è pronto a rischiare la vita per aiutarlo!

Intanto la Squadra Unione torna a scontrarsi con il Fronte di Liberazione Mutante!

Venom 24

Venom 82

3,00 €

Contiene: Venom (2022) #26

Venom torna alla foliazione e al prezzo regolari!

Comincia qui la saga in quattro parti Stato di grazia!

Una nuova persona ha un simbionte e il suo nome è… Natasha Romanoff!

Leggete qui la prima avventura della nuova Vedova Nera!

Miles Morales: Spider-Man 10

Miles Morales Spider-Man Collection 34

5,00 €

Contiene: Miles Morales (2023) #12/13

Una storia di Gang War! La guerra di bande impazza anche su queste pagine!

Ultimo capitolo per Sangue cattivo, con Blade e sua figlia Bloodline!

I vampiri sono a Brooklyn e Miles Morales è un boccone appetitoso!

Ospiti speciali… le Figlie del Drago!

Amazing Spider-Man 38

Spider-Man 838

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #35/36

Si conclude La prima caccia di Spider-Man, una delle storie più spaventose mai apparse sul quindicinale!

Peter Parker ne uscirà indenne o avrà bisogno di aiuto per tornare quello di prima?

Senz’altro al suo fianco ci sarà la sua fedele spalla… Rek-Rap!

Ospiti speciali: il sindaco Luke Cage e la Regina dei Goblin!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 21

4,90 €

Contiene: Thor (2018) #4/7

Le nozze fra Hela e Balder giungono a un tumultuoso epilogo!

Si torna nel futuro di Re Thor dove il nemico è Destino, lo Stregone Supremo!

Nonostante la presenza di Logan e delle fanciulle del Tuono, la lotta sarà comunque ardua.

Inoltre, i dolori del giovane Thor!

X-Men: Fall of X 4

17,00 €

Contiene: Realm of X (2023) #3, Uncanny Spider-Man (2023) #3, Alpha Flight (2023) #4, Astonishing Iceman (2023) #4, Children of the Vault (2023) #4, Jean Grey (2023) #4

Ultimo appuntamento con le avventure di Alfiere, Cable e dei Figli della Cripta!

Giunge al termine anche il viaggio di Jean Grey, che avrà ripercussioni su altre serie!

Volgono al peggio le cose per Alpha Flight e l’Uomo Ghiaccio!

L’incredibile Spider-Man, invece, si prepara a un rush finale pieno di sorprese!

Marvel Age 1000

13,00 €

Contiene: Marvel Age 1000 (2023) #1

Marvel Age 1000

Variant Cover

15,00 €

Contiene: Marvel Age 1000 (2023) #1

Celebriamo l’epopea Marvel con alcuni dei più grandi autori di sempre!

Il grande ritorno di J. Michael Straczynski (Amazing Spider-Man), che con Kaare Andrews (Spider-Man: Il Regno) ci racconta come è nato l’Universo Marvel… per davvero!

La pluripremiata coppia Dan Slott e Mike Allred (Silver Surfer) torna tra le stelle con Mar-Vell, e Steve McNiven omaggia il Surfista d’Argento con una storia indimenticabile.

Da Alessandro Cappuccio a Jamie McKelvie, da Pepe Larraz a Rainbow Rowell: un volume commovente ed emozionante, ideale per vecchi e nuovi lettori!

Black Panther 1

Un Regno al Crepuscolo

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Black Panther (2023) #1/5

Allontanato dal trono, isolato dai suoi alleati, Pantera Nera è stato esiliato dal Wakanda…

…ma con un nuovo costume e una nuova identità, continua a proteggere la sua nazione tra i loschi vicoli di Birnin T’Chaka!

Eve L. Ewing (Ironheart) proietta T’Challa in una fase inedita con una nuova serie.

Disegni dello Stormbreaker Chris Allen (Miles Morales: Spider-Man) e Mark Chater (Black Panther and the Crew).

Moon Knight 5

Gli Ultimi Giorni di Moon Knight

Marvel Collection

25,00 €

Contiene: Moon Knight (2021) #25/30

Il passato torna a tormentare Moon Knight quando deve vedersela con il suo più recente avversario… qualcuno di già noto e al tempo stesso nuovo!

Dalle notti di New York al sole di Alessandria ai tempi in cui era un mercenario, Marc Spector è in cerca di risposte. Che non gli piaceranno.

Ma mentre deve vedersela con eventi poco meno che apocalittici, che ne è dell’altro Pugno di Khonshu, la Luna del Cacciatore?

Come concluderà Jed MacKay le trame imbastite nei volumi precedenti?

Extreme Venomverse: Sempre più Velenoso

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Extreme Venomverse (2023) #1/5

Una sbalorditiva antologia d’autore con vecchi e nuovi V-Men!

Eddie Brock… Spider-Man?! Venom 1602! Venom Cavaliere Spaziale!

Madame Web del Far West! Venom Noir! L’incredibile Life-Model Venom!

Ma non affezionatevi troppo ai nuovi, perché alla fine non tutti sopravviveranno!

Daredevil & Echo: Male Antico

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Daredevil & Echo (2023) #1/4, Elektra (2022) #100

Qualcosa si agita sotto Hell’s Kitchen! Per mesi, il demoniaco e sanguinario Demogoblin ha rapito bambini per ragioni sconosciute!

Il demone sta infatti per risvegliare un antico e potente male che alberga nelle viscere di New York!

Spetterà al trio formato da Daredevil, Echo e Ghost Rider salvare non solo i bambini, ma anche tutti gli abitanti della città!

Una misteriosa guerriera del passato potrebbe avere la chiave della vittoria, ma da che parte sta?

Loki Il Bugiardo

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Loki (2023) #1/4

Il destino dell’Universo Marvel è nelle mani di… Loki?!

Il suo passato da dio delle menzogne torna a perseguitarlo.

Dovrà rintracciare tutti i frammenti di una sua antica creazione per evitare il Ragnarok degli dei!

Testi di Dan Watters (Sword of Azrael) e disegni di German Peralta (Black Panther)!

Spider-Man: I Mondi Collidono

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Spider-Men (2012) #1/5

Il primo incontro tra Peter Parker e Miles Morales!

Su Terra-1610, Spider-Man è morto da eroe e il suo manto è stato ereditato dal giovane e inesperto Miles, che tanto avrebbe bisogno di una guida, o anche solo di buoni consigli.

Le macchinazioni di Mysterio porteranno il Peter di Terra-616 di fronte non soltanto alla sua controparte, ma anche a una vita che avrebbe potuto essere la sua.

Una pietra miliare della Marvel moderna: una storia di crescita, speranze, poteri e responsabilità scritta e disegnata dai creatori di Miles Morales, Brian M. Bendis e Sara Pichelli.

Superior Spider-Man: Il Peggior Nemico di Me Stesso

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2013) #1/5

Spider-Man è morto, lunga vita a Spider-Man!

La mente di Peter Parker è morta nel corpo del Dottor Octopus, mentre questi, all’insaputa di tutti, adesso è all’interno del corpo di Peter.

E non è tutto, perché ora Otto Octavius ha deciso di seguire le orme di Parker… ma vuole essere uno Spider-Man diverso, migliore e più efficace. In una parola: superiore!

L’inizio di una nuova era per l’Arrampicamuri in una saga che, a distanza di anni, continua a far discutere fan e appassionati.

Vedova Nera 2

Marvel Masterworks 36

28,00 €

Contiene: Daredevil (1964) #81, Bizarre Adventures (1981) #25 (I), Marvel Fanfare (1982) #10/13 (I), Solo Avengers (1987) #7 (II), Black Widow: The Coldest War (1990) #1, Punisher/ Black Widow: Spinning Doomsday’s Web (1992) #1

Una nuova, imperdibile raccolta delle avventure della Vedova Nera!

Il primo fatale incontro tra Natasha e Daredevil e, a seguire, un intrigo internazionale all’altezza dei più grandi capolavori dello spionaggio.

Quindi, nuove rivelazioni sul suo ex marito, il Guardiano Rosso, potrebbero spingere Nat a tradire il paese che ora chiama casa.

Infine, un’avvincente graphic novel finora inedita in Italia con coprotagonista il solo e unico Punisher.

Spider-Man 23

Marvel Masterworks 31

37,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #238/251, Amazing SpiderMan Annual (1964) #17, Spectacular Spider-Man (1976) #85

Quello formato da Roger Stern e John Romita Jr. è uno dei team creativi ragneschi più amati, e le storie qui contenute spiegano perfettamente il perché.

Che ne dite, per esempio, dell’esordio di Hobgoblin?

Ma la sua non è l’unica minaccia che dovrà affrontare Spider-Man, perché l’Avvoltoio, il Pensatore Pazzo e Thunderball sono in agguato.

E, ciliegina sulla torta, un classico come Il ragazzo che collezionava l’Uomo Ragno, una delle storie di super eroi più toccanti di sempre.

Infinity Gauntlet – Il Guanto dell’Infinito

Marvel Giant-Size Edition

45,00 €

Contiene: The Infinity Gauntlet (1991) #1/6

L’impensabile è successo: Thanos ha raccolto tutte e sei le Gemme dell’Infinito, e ora è divenuto pressoché onnipotente.

Quale miglior momento per fare un regalo alla propria amata? Il problema è che costei è la Morte in persona…

Con metà degli esseri viventi dell’universo letteralmente cancellati in uno schiocco di dita, toccherà ad Adam Warlock e ai più valorosi tra gli eroi cercare di ribaltare una situazione all’apparenza disperata.

La saga cosmica Marvel per eccellenza, che ha ispirato i blockbuster Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, per la prima volta in un imperdibile volume in formato gigante.

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 18

5,90 €

Contiene: Un mitico regalo di Spidey!