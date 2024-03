Papà è un albero | Recensione

Un albo illustrato che racconta del dolce e buffo rapporto che si instaura tra un genitore e figli. Un gioco magico che porta il papà a trasformarsi in un albero per un’intera giornata per far divertire la figlia. Un libro che trasmette con dolcezza la relazione speciale di un padre con la figlia.

Alfredo Paniconi 2024-03-11T08:00:46+01:00 Un albo illustrato che racconta del dolce e buffo rapporto che si instaura tra un genitore e figli. Un gioco magico che porta il papà a trasformarsi in un albero per un’intera giornata per far divertire la figlia. Un libro che trasmette con dolcezza la relazione speciale di un padre con la figlia. Testi: Jon Agee Illustrazioni: Jon Agee Traduzione: Alessandro Zontini Casa Editrice: Il Castoro Genere: Umoristico/Tenero Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 23×30 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2024 Prezzo: 15 €

Il rapporto tra genitori e figli è uno degli argomenti cardine di moltissimi albi illustrati. A volte viene trattato in maniera più dolce, altre volte in modalità più divertenti. Spesso viene analizzato il rapporto tra madre e figlia o figlio. Lo stesso con il papà. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi troviamo per l’appunto la relazione profonda che c’è tra un padre e una figlia. Tema affrontato in maniera dolce e divertente. Papà è un albero è un albo scritto e illustrato da Jon Agee, tradotto da Alessandro Zontini e pubblicato da Il Castoro Editore nel febbraio 2024. Il titolo orginale è inglese, My dad is a tree, pubblicato da Scallywag Press nel maggio 2023.

La storia di questo albo vede come protagonista una bambina di nome Madeleine che convince suo papà a essere per gioco un albero. Sembrerebbe un gioco abbastanza facile all’apparenza. Deve solo tenere le braccia aperte come se fossero i rami, il corpo è il tronco e le gambe sono le radici piantate a terra. Tutto semplicissimo, basta soltanto non muoversi. Ma poi iniziano le difficoltà. Prima arriva un uccello a fare il nido sulla testa del papà, poi uno scoiattolo a nascondere una ghianda nella sua tasca. La bambina spiega al padre che gli alberi non si preoccupano di queste cose, loro sono imperturbabili. Ma poi arriva un aquilone in faccia al padre e poi un temporale. Fino ad arrivare alla sera. Il gioco è finito, il papà può riprendere le sue sembianze, ma Madeleine già pensa al gioco del giorno dopo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Jon Agee è un famosissimo autore di moltissimi libri tra cui ricordiamo, tra quelli pubblicati con Il Castoro, Il muro in mezzo al libro, Viaggio su Marte e Roar! Come diventare un leone. Qui l’autore ci racconta un’altra storia in cui la dolcezza e il divertimento la fanno da padroni. Troviamo infatti perfettamente rappresentata la dolce bellezza del rapporto tra un padre e la figlia in un gioco un po’ particolare. Il genitore infatti accetta di rimanere immobile tutta la giornata a simulare un albero. A simboleggiare perfettamente quanto un padre o una madre sono disposti a fare pur di accontentare i propri figli.

Dasl punto di vista testuale, Jon Agee si avvale del discorso diretto in un dolcissimo botta e risposta tra il padre e la figlia. Il primo, molto più razionale, evidenzia i problemi di una condizione come quella di essere immobile per tutto il tempo. La bambina da parte sua invece, porta alla luce tutti quegli elementi ludici e teneri a cui il padre non avrebbe fatto altrimenti caso. I dialoghi sono semplici e conditi di tenerezza e ironia.

Le illustrazioni sono molto semplici e sembrano realizzate con una sorta di collage, con uno stile che ricorda molto quello da lui usato ne Il muro in mezzo al libro. Anche in questo caso, questa tipologia di illustrazione è molto adatta al testo. Inoltre la qualità di stampa rende i colori ancor più brillanti e accattivanti. Questo albo illustrato realizzato da Il Castoro è sicuramente un prodotto da consigliare a coloro che amano i libri che sanno emozionare. Infatti, nonostante l’apparente leggerezza della tematica affrontata dal libro, ci troviamo di fronte ad un messaggio tanto profondo quanto semplice.

Conclusione – Papà è un albero

Papà è un albero è un albo dolce e divertente in cui si parla dello speciale rapporto tra padre e figlia. Un libro che sotto una superficie buffa e surreale nasconde un animo intimo e delicato. Un padre che dimostra che farebbe qualsiasi cosa per la figlia. Perfino trasformarsi in un albero per un’intera giornata tra maltempo e disavventure di varia natura. Il tutto viene realizzato con delle illustrazioni tipiche di altri albi prodotti da Jon Agee e un testo che rappresenta il dialogo tra padre e figlia, tra botta e risposta buffi e teneri.

I protagonisti di questa storia sono dunque un padre e una figlia in un contesto in cui sono gli unici interpreti. Più di loro, il loro rapporto è il vero protagonista. Un albo illustrato assolutamente consigliato per coloro che amano lo stretto legame dei genitori con i figli. Una lettura adatta ai più piccoli ma anche ai più grandi, per capire insieme come trarre il massimo dallo scambio reciproco.