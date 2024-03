Cosa ha vinto One Piece ai Crunchyroll Awards 2024? La serie shonen scritta e disegnata da Eiichiro Oda ha riscosso tantissimi premi e riconoscimenti nel corso della sua lunga serializzazione. Nel 2015 è entrato nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate. In quell’anno ammontavano a più di 320 milioni ma successivamente, con oltre 500 milioni di copie in circolazione nel 2022, il manga ha raggiunto il record che detiene tutt’ora.

Come ogni anno, anche quest’anno si sono tenuti i Crunchyroll Awards, ossia i premi assegnati ogni anno dal servizio di streaming di anime per riconoscere i migliori anime dell’anno precedente. Annunciati nel dicembre 2016, i premi sono stati consegnati per la prima volta a gennaio 2017. Crunchyroll lo descrive come un “evento globale che premia gli spettacoli, i personaggi e gli animatori che i fan di tutto il mondo amano di più”.

Visto il forte successo che One Piece raggiunge ogni anno, anche in questa edizione dei Crunchyroll Awards si è aggiudicato non uno ma ben due riconoscimenti. Stiamo parlando del premio come miglior serie anime in corso e anche il premio per il miglior protagonista delle serie anime, ossia Monkey D. Rufy. Come si può vedere, nonostante siano passati oltre 20 anni dalla serializzazione, One Piece continua a dominare su tante altre serie più moderne e di punta.

Dopotutto, il 2023 per il franchise è stato un anno molto importante e di estremo successo. A ringiovanire il brand ci ha pensato Netflix con il primo adattamento live-action che aveva l’obiettivo di espandere ulteriormente One Piece a livello globale. Inaspettatamente, anche a causa dei flop di molti altri progetti live-action, One Piece ha avuto un successo incredibile che l’ha portato alla conferma di una seconda stagione.

Per quanto riguarda l’adattamento anime di Toei Animation, proprio all’inizio di quest’anno ha debuttato l’arco di Egghead sia su Crunchyroll che su Netflix. I primi episodi hanno rivelato gli sviluppi delle vicende nel Nuovo Mondo, mentre Rufy e la sua ciurma erano impegnati ad affrontare Kaido e i Pirati delle Cento Bestie sull’isola di Wano.