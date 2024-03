One Piece 1108: il capitolo anticipa la rivelazione della verità sul mondo

Il manga di One Piece è in corso da oltre 20 anni e il famoso mangaka Eiichiro Oda ha sempre stupito i lettori lavorando ad alti livelli nonostante i lunghi anni di lavoro. Una delle peculiarità del manga sui Cappelli di Paglia è sicuramente quella dei misteri che ancora non emergono a distanza di anni. Dall’inizio della serie, Rufy e il suo equipaggio hanno fatto del loro meglio per svelare i veri meccanismi della Rotta Maggiore. E adesso il nuovo capitolo di One Piece si è concluso con un cliffhanger delicato, in quanto anticipa che il manga è pronto a rivelare la vera verità sul mondo.

Coloro che non leggono il manga potrebbero considerare questa frase troppo vaga, ma ha un significato importantissimo. Si tratta di un momento molto concitato di One Piece, con i nostri protagonisti impegnati ad affrontare la Marina, uno dei Cinque Astri di Saggezza e un Buster Call in atto sull’isola di Egghead. Inoltre la storia del mondo è bloccata e controllata dal Governo Mondiale e dai suoi Cinque Anziani.

Le autorità da sempre sopprimono la verità, cancellano la storia e disintegrano isole. Coloro che conoscono la verità o hanno eseguito ricerche non autorizzate hanno perso la vita, e ora lo stesso sta per accadere con Vegapubk, ma con una piccola differenza. Lo scienziato è pronto a rivelare la verità sul mondo.

La pagina finale del capitolo 1108 di One Piece conferma esattamente questo. Vegapunk, dopo aver subito un brutto colpo da Saturn, riceve il colpo di grazia da Kizaru. Usando una tecnologia segreta, Vegapunk si fa apparire sugli schermi di tutto il mondo e riesce persino a hackerare le lumache transponder. Con il mondo in ascolto, lo scienziato svela dunque il suo piano.

“Anche se molti di voi probabilmente rimarranno scioccati da ciò che ho da dire in questo messaggio, vi assicuro che è la verità di questo mondo“, dice Vegapunk. E quindi, ora più di prima, l’arco narrativo di Egghead sta per raggiungere il suo climax.

Con Rufy che trattiene Saturn, One Piece è pronto a svelare una verità tanto attesa e i lettori non si perderanno sicuramente il capitolo 1109.

Fonte – Comicbook