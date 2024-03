Dragon Ball: Takeshi Obata rivela la sua interpretazione della cover 29

Dragon Ball è la serie shonen che ha conquistato tutti quelli che diversi anni fa erano bambini innamorati delle vicende e dei combattimenti di Goku. Nonostante siano passati tanti anni, il franchise di Akira Toriyama continua a intrattenere i propri fan, da ben 40 anni. Il manga di successo ha debuttato nel 1984 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nel corso dei decenni, questa serie shonen è diventata una delle più famose al mondo e i migliori mangaka di oggi si sono ispirati a Son Goku. E gli stessi, anche per riconoscenza, hanno preso parte al progetto intitolato Dragon Ball Super Gallery Project, per celebrare i 40 della serie.

Questo progetto vedeva i mangaka ridisegnare una delle cover di Dragon Ball a scelta e seguendo il proprio stile di disegno. L’ultimo mangaka ad unirsi alla festa è il disegnatori di Death Note.

L’aggiornamento arriva dal team dal progetto Dragon Ball Super Gallery, che ha pubblicato una nuova cover del volume 29 del manga, disegnata da Takeshi Obata. Il tributo è a dir poco stupendo e di seguito è possibile vederne il risultato.

DRAGON BALL Volume 29 by Takeshi Obata (DEATH NOTE).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/de2YNhe7MM

