One Piece Heroines: mette in risalto le sue eroine con una nuova copertina

Il manga di One Piece si trova attualmente nell’intenso climax dell’arco narrativo di Egghead, ma il capitolo più recente del manga mette in evidenza alcune delle più grandi eroine della serie con una speciale copertina. Le eroine di One Piece sono spesso tenute in alta considerazione dai fan sia per il loro potere che per l’influenza nella serie, e talvolta, quando si considerano alcuni dei momenti migliori della serie nel complesso. Questo ha effettivamente dato vita a un progetto spin-off intitolato One Piece Heroines in Giappone, e ora i fan hanno avuto la possibilità di vedere la copertina per il prossimo volume di questo progetto.

Con il prossimo volume del romanzo spin-off One Piece Heroines in uscita in Giappone il 4 marzo, l’autore della serie One Piece, Eiichiro Oda, ha condiviso una nuova copertina per il Capitolo 1108 del manga che verrà utilizzata anche per la copertina del nuovo romanzo.

Presentando storie con personaggi come Boa Hancock, Tashigi, Reiju Vinsmoke e Uta, potete dare un’occhiata sia alla nuova copertina stessa (che include anche Nami e Nico Robin) che a un video in timelapse di Oda mentre realizza l’illustrazione di copertina qui sotto.

Il manga di One Piece attualmente conta 1108 capitoli al momento della stesura di questo articolo, e puoi effettivamente recuperare gratuitamente i tre capitoli più recenti con la libreria Shonen Jump di Manga Plus. Con il manga nel bel mezzo del primo grande arco della Saga Finale della serie manga di Eiichiro Oda nel complesso, è il momento migliore per mettersi al passo con tutto. Fortunatamente, l’anime ha anche iniziato ad adattare gli eventi dell’arco narrativo di Egghead con gli episodi più recenti, se desideri un modo diverso per recuperare.

Gli episodi più recenti di One Piece: Egghead Arc sono ora in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix, e stanno ora adattando l’inizio dell’arco che il manga sta attraversando al momento. Non passerà molto tempo prima che si aggiorni con tutto, quindi è anche un ottimo momento per dare un’occhiata alla corsa dell’anime se vuoi essere pronto per ciò che potrebbe venire dopo.