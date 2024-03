Kaiju No. 8: svelata la data di uscita ufficiale dell’anime

Kaiju No. 8 è pronto a fare il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo nel periodo primaverile di quest’anno e finalmente i fan potranno sapere la data di uscita ufficiale. L’aggiornamento arriva grazie al rilascio di un nuovo trailer. La serie manga Kaiju No. 8 scritta e disegnata da Naoya Matsumoto si è rivelata un grande successo nell’app Jump+ di Shueisha in Giappone. E ora la serie shonen è pronta a conquistare tanti altri appassionati del genere con la prima stagione dell’adattamento anime ufficiale. Kaiju n. 8 rappresenterà probabilmente la più grande anteprima del programma primaverile degli anime di quest’anno. E non passerà molto tempo prima della sua prémiere.

Inizialmente si sapeva che la prima stagione dell’anime di Kaiju avrebbe debuttato nel mese di aprile 2024. E l’ultimo aggiornamento per l’anime ha confermato che debutterà in anteprima il 13 aprile. Si tratterà di una première rivoluzionaria, molto attesa dai fan, non solo perché sarà disponibile simultaneamente in tutto il mondo su Crunchyroll, ma perché il primo episodio sarà visibile anche su X. Per quanto riguarda il nuovo trailer, è possibile guardarlo in cima al presente articolo.

Kaiju No. 8 sarà presentato in anteprima il 13 aprile sia su Crunchyroll che su X. Ricordiamo anche lo staff del doppiaggio con i propri personaggi con un elenco che riportiamo di seguito:

Masaya Fukunishi darà la sua voce a Kafka Hibino

Wataru Kato sarà nei panni di Reno Ichikawa

Fairouz Ai doppierà Kikoru Shinomiya

Asami Seto interpreterà Mina Ashiro

Kengo Kawanishi sarà Soshiro Hoshina

Gli eventi ruotano attorno al protagonista e trentaduenne Kafka Hibino. Hibino fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi dalle forze di difesa. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due, tempo addietro, si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa. Un giorno, Kafka affronta uno strano Kaiju con il quale si fonde. Da quel momento il giovane acquisisce la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8, ottenendo particolari abilità.

