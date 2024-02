One Piece 1107: il capitolo accenna alla leggendaria stirpe di Barbanera

One Piece ha condiviso il prossimo passo dell’arco narrativo di Egghead, e un misterioso cliffhanger dell’ultimo capitolo del manga sta suggerendo che Barbanera faccia parte di una famiglia leggendaria. Attualmente, One Piece si trova nel bel mezzo di un climax intenso, con Saturn che ha scatenato un nuovo Buster Call sul laboratorio sull’isola del dottor Vegapunk, e Luffy e i Cappelli di Paglia hanno iniziato a contrattaccare. Ma mentre i pirati sono impegnati da tutto ciò che sta accadendo intorno a loro, Barbanera ha iniziato a mettere in atto la sua mossa misteriosa verso qualunque sia il suo grande piano per il finale.

Nel nuovo capitolo di One Piece, due membri del suo equipaggio appaiono misteriosamente sull’isola mentre è in corso il caos, e ne approfittano per avvicinarsi silenziosamente a Saturn e sidarlo. Notando che hanno tutto ciò di cui hanno bisogno prima di scomparire, il Gorosei osserva che è sorprendente vedere Caterina Devon obbedire agli ordini di Barbanera. Ma lei risponde che è perché Barbanera è speciale, a cui Saturn fa notare in modo significativo che lo è anche il suo “ceppo”, implicando che Barbanera faccia parte di una famiglia speciale.

One Piece 1107: il capitolo prende in giro la stirpe di Barbanera

Il capitolo 1107 di One Piece continua la tendenza di Barbanera a compiere mosse misteriose e a preparare qualcosa per un piano più grande. Dopo averlo visto attaccare Boa Hancock dopo il Reverie, raccogliere abilità speciali dei Frutti del Diavolo per ciascun membro del suo equipaggio e aver attaccato precedentemente Law durante gli eventi di questo arco narrativo, ora si scopre che due membri del suo equipaggio si sono diretti ad Egghead non per rubare la tecnologia del dottor Vegapunk, ma per ottenere maggiori informazioni sui poteri di Saturn.

Ciò che rende ancora più intrigante la situazione è che, quando l’Anziano chiede cosa voglia davvero l’equipaggio di Barbanera, annunciano che vogliono il mondo stesso. Questo sorprende Saturn e suggerisce ulteriormente quale ruolo Barbanera avrà alla fine. Il fatto che Barbanera abbia un’origine sanguigna misteriosa e stia accumulando poteri per qualcosa lo rende il cattivo più intrigante finora, e alimenta l’attesa per l’inevitabile scontro con Luffy in futuro.

