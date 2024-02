Solo Leveling: Crunchyroll annuncia il documentario

Crunchyroll sta dando il massimo per l’anime di Solo Leveling con un nuovo documentario su come è nato l’anime, The Leveling of Solo Leveling. Il webcomic originale di Chugong e DUBU ha avuto uno dei debutti di anime più attesi dell’anno finora perché era già uno dei più popolari rilasci di webcomic coreani.

I fan chiedevano di vedere la serie adattata in animazione da tempo, e la popolarità dei primi episodi dello show finora ha rivelato perché i fan attendevano con ansia la nuova première di questa importante serie. Qualcosa di cui non si è persa traccia neanche tra coloro che vi lavorano.

Crunchyroll ha annunciato, in collaborazione con la casa di produzione AllSo, che lanceranno un nuovo documentario in due parti su come è nata l’adattamento anime di questo fumetto. Intitolato The Leveling of Solo Leveling, questo nuovo speciale documentario è stato girato in Corea e Giappone e ha raccolto storie da oltre 20 persone intervistate per mostrare i molti lati del crescente franchise.

The Leveling of Solo Leveling non ha ancora fissato una data di uscita su Crunchyroll, ma anticipa i due episodi del documentario così:

Episodio 1: L’ascesa di un cacciatore – “Andiamo in Corea per incontrare D&C Media, l’editore di webnovel e webtoon, per esplorare l’inizio del viaggio di questa grande storia. Poi incontriamo Redice, il più grande studio di webtoon al mondo, seguendo la crescita di Solo Leveling dalle parole alle immagini.” Episodio 2: Secondo Risveglio – “Ora in Giappone, incontriamo sia i produttori di Aniplex che di A-1 Pictures, oltre al regista dell’anime in questione. Lì apprenderemo il processo di adattamento. Includiamo anche un paio di interviste a Crunchyroll (Chris e Kanako, dal reparto Marketing e Produzione), per discutere di come Crunchyroll sia in grado di portare Solo Leveling ancora più in alto.”

Per quanto riguarda l’anime stesso, attualmente è in pausa di una settimana mentre si prepara per la prossima grande battaglia di Sung Jinwoo. Puoi recuperare gli episodi finora rilasciati in streaming su Crunchyroll.

Fonte Comic Book