Tra le uscite Marvel targate Panini del 22 febbraio 2024 troviamo la nuova Marvel Manga Edition dedicata alla Strange Academy, oltre all’esordio della nuova serie di Daredevil e alle consuete uscite mutanti coinvolte nell’affresco di Fall of X. Inoltre due volumi scritti dalla veterana Ann Nocenti: un’avventura di Tempesta ambientata negli anni passati degli X-Men e una contemporanea di Captain Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 22 febbraio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 22 febbraio 2024

Daredevil 1

Devil e i Cavalieri Marvel 146

5,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #1

Daredevil 1

Variant di Frank Miller

Devil e i Cavalieri Marvel 146

7,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #1

Rinascita! Una nuova era di Daredevil inizia qui! Saladin Ahmed e Aaron Kuder sono pronti a scendere in campo per condurre Matt Murdock lungo sentieri inesplorati!

Ma dove si colloca Elektra in tutto questo?

E quale destino attende Hell’s Kitchen?

Passione, intrigo e – ovviamente – azione nel più rigoroso stile Marvel!

X-Men 29

Gli Incredibili X-Men 410

6,00 €

Contiene: X-Men (2021) #27, Dark X-Men (2023) #3

Krakoa è caduta, Ciclope è in pericolo di vita, gli X-Men sono allo sbando… ma non tutto è perduto!

Kate “Shadowcat” Pryde scopre nuovi prigionieri di Orchis!

Gli ultimi Uomini-X affrontano i Fantastici Quattro!

E i Dark X-Men di Madelyne Pryor invece combattono… Madelyne Pryor?!

Immortal X-Men 17

Immortal X-Men 20

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #16, X-Men Red (2022) #16

Xavier protegge Krakoa, ma Sebastian Shaw e Selene la vogliono: lo scontro è inevitabile!

Exodus e Hope scoprono la verità sul luogo in cui sono approdati!

Su Arakko, Tempesta deve vedersela con Morte… ma un nuovo giocatore entra in campo!

Inoltre: un team-up tra Sunspot e Shark-Girl!

X-Force 42

X-Force 46

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #45

Una storia di Fall of X!

Tutti i nodi sono venuti al pettine e Mikhail Rasputin ha in pugno X-Force!

Sage e Domino le tentano tutte pur di salvare la squadra, perfino entrare di nascosto nell’abitazione di un noto mago, nonché dottore!

Ma il Cronista prepara la sua rivincita!

Wolverine 41

Wolverine 445

5,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #37

I letali cloni di Wolverine creati da Bestia sono ancora a piede libero…

…e Logan vuole eliminarli tutti, a costo di allearsi con storici avversari!

Si comincia con Bruce Banner, meglio noto come Hulk!

E con una reunion come questa, può Wendigo essere lontano?

Deadpool 5

Deadpool 165

6,00 €

Contiene: Deadpool (2022) #8/9

Deadpool contro l’Imperatore Cornuto!

Continua lo scontro con l’Atelier…

…e Wade Wilson finisce catturato!

Riusciranno l’amata Valentine e il cucciolo di Carnage a salvarlo?

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 62

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #247/250

Arriva Jim Lee! Il debutto della superstar della matita sulla serie che l’ha reso celebre: Uncanny X-Men!

Si avvia alla conclusione l’era australiana dei mutanti con uno scontro sanguinoso con Master Mold… e un X-Man cadrà!

Il ritorno di Polaris, di Zana Dane… e della Terra Selvaggia!

Quattro storie indimenticabili di Chris Claremont, Marc Silvestri e Jim Lee!

X-Men Presenta: Tempesta – Contraccolpo

14,00 €

Contiene: Storm (2023) #1/5

Un salto indietro negli anni, quando Tempesta si era appena tagliata i capelli alla moicana!

Ann Nocenti (Daredevil) ci riporta a quel tormentato periodo della vita di Ororo…

…quando stava quasi per abbandonare le file degli Uomini-X!

Disegni dell’artista di Unforgiven: Nazione vampira!

Captain Marvel: Tempesta Oscura

18,00 €

Contiene: Captain Marvel: Dark Tempest (2023) #1/5

Carol Danvers avrebbe tanto bisogno di riposo, ma purtroppo per lei una nuova minaccia aliena richiederà tutta la sua attenzione.

E non è tutto, perché con essa tornerà in scena un vecchio nemico già responsabile della morte di una persona cara.

Trascinati su un pianeta remoto, Capitan Marvel e i suoi alleati dovranno dar fondo a tutte le loro risorse per avere la meglio su un’avversaria che ha progetti quanto meno sinistri per la Terra e per l’universo…

Un volume autoconclusivo, scritto dalla leggenda dei comics Ann Nocenti, perfetto per i fan di vecchia data quanto per i neofiti in cerca di un punto di ingresso nelle avventure della più potente eroina Marvel.

Thanos – Cofanetto

Marvel Omnibus

250,00 €

Contiene: Marvel Omnibus Thanos #1/5

Il maestoso successore del Cofanetto di Infinity War!

Un’incredibile raccolta di storie firmate dal talento di Jim Starlin!

Cinque Marvel Omnibus, di cui uno esclusivo di questo cofanetto, che raccolgono grandi successi e storie inedite in Italia!

Il tutto racchiuso in un artwork esclusivo creato appositamente per questa raccolta!

Thanos 1

L’Abisso dell’Infinito

Marvel Omnibus

40,00 €

Contiene: Infinity Abyss #1-6, Marvel Universe: The End #1-6

2002: Jim Starlin torna al suo personaggio prediletto!

La raccolta delle sue prime due miniserie del Folle Titano!

La fine dell’Universo Marvel!

Il ritorno di Adam Warlock!

Thanos 2

Samaritano

Marvel Omnibus

40,00 €

Contiene: Thanos #1-12, Thanos Annual #1



Una serie completa in un solo volume!

Il villain di Infinity War prende una strada differente!

La fine del ciclo di Jim Starlin del 2002/04 e l’inizio di quello del 2014!

Il ritorno di Star-Lord e l’antefatto di Annihilation!

Thanos 3

Il Ciclo dell’Infinito

Marvel Omnibus

54,00 €

Contiene: Thanos VS Hulk #1/4, Thanos: The Infinity Revelation, Thanos: The Infinity Relativity, Thanos: The Infinity Entity #1/4, Thanos: The Infinity Finale

Tutte le graphic novel uscite nel 2014/16 con protagonista il Folle Titano!

Le due miniserie con coprotagonisti l’Incredibile Hulk e Warlock!

Jim Starlin scrive e disegna una nuova saga della sua creazione a fumetti!

Fantascienza psichedelica al suo massimo livello fumettistico!

Thanos 4

Poteri Cosmici

Marvel Omnibus

64,00 €

Contiene: Cosmic Powers #1/6, Thor #468/471, Warlock Chronicles #6/8, Warlock and the Infinity Watch #23/25, Silver Surfer #86/88

Thanos ha trovato un avversario alla sua altezza e nulla gli impedirà di distruggerlo!

La miniserie Cosmic Powers con Fante di Cuori, Capitan Marvel e altri grossi calibri cosmici!

Thor è impazzito e, per fermarlo, non basterà la Guardia dell’Infinito!

Il crossover Sangue e tuoni con Silver Surfer, Warlock, Gamora e tanti altri!

Strange Academy: Gita Scolastica

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Strange Academy (2020) #7/12

LA STRANGE ACADEMY È SULL’ORLO DELLA TRAGEDIA

Cuori si infrangono, nuove abilità si manifestano e un segreto viene alla luce… Niente di meglio, per tornare a una parvenza di normalità, di un paio di gite scolastiche nello spazio profondo (in compagnia di Groot e Rocket) e ad Asgard!

Spider-Man: Avventura Quantica!

11,90 €

Contiene: Spider-Man: Quantum Quest (2023) #1

Durante una normale giornata da super eroe, Spider-Man viene contattato dai Fantastici Quattro e Namor…

Atlantide è scomparsa e c’è bisogno dell’aiuto del Tessiragnatele per ritrovarla!

Spidey accetta, ma durante la missione si rende conto che c’è in ballo molto di più!

Il sequel dell’acclamato Spider-Man: Animali uniti! ambientato nel Regno Quantico visto nei film Marvel!