One Piece 1093: Law diventa donna nel nuovo episodio dell’anime

L’anime di One Piece sta entrando nel vivo dell’Arco di Egghead e lo dimostra con il nuovo episodio che ha visto Trafalgar Law e Barbanera scontrarsi in un combattimento spettacolare. Dal punto di vista qualitativo infatti Toei ha stupito ancora una volta i fan, ma lo ha fatto anche perché ha adattato una delle scene più bizzarre di Trafalgar Law. Il capitano dei Pirati Heart infatti è diventato donna nella lotta contro Barbanera e la sua ciurma.

Da quando ha debuttato sul piccolo schermo, l’Arco di Egghead ha fatto alcune deviazioni narrative che hanno rivelato alcuni sviluppi per altri equipaggi dopo aver lasciato le coste di Wano. Mentre Rufy e i Cappelli di Paglia sono finiti nel misterioso laboratorio dell’isola del futuro di Vegapunk, la situazione è molto più intensa per Law. Infatti si ritrova ad affrontare uno degli Imperatori del Mare, Barbanera.

L’ultimo aggiornamento legato Barbanera, lo vedeva intenzionato a trovare altri Frutti del Diavolo per potenziare i membri della sua ciurma. E infatti adesso ciascun membro dell’equipaggio sembra avere un’abilità unica, e questo include il frutto Sick-Sick mangiato da Doc Q. Questa abilità trasmette malattie ai suoi nemici. Ma pare che una di queste abbia inaspettatamente cambiato il sesso dei membri dell’equipaggio di Law. Quindi Law è stato trasformato in una donna, come si può vedere nella clip di seguito.

L’episodio 1093 di One Piece vede la ciurma di Law improvvisamente sotto attacco da Barbanera. Tutto inizia con Law che si rende conto che lui e il resto della ciurma si sono improvvisamente trasformati in donne. Non si tratta solo di un impatto visivo del Frutto del Diavolo, dato che Law capisce che questa nuova forma ha indebolito della metà il suo potere. Ma dopo aver affrontato Kaido e Big Mom a Wano, Law ha imparato una lezione importante. Per uscire dall’abilità del Frutto del Diavolo bisogna sopraffarlo con l’Haki. È così che riesce a risolvere il problema.

Ciò porta a uno scontro totale tra Law e Barbanera, con i fan che aspettano di vedere come andrà a finire questa battaglia. Questa è una di quelle che vedremo nel corso dell’arco narrativo di Egghead mentre l’anime continua a condividere gli aggiornamenti degli altri equipaggi dopo gli eventi di Wano.

Fonte – Comicbook