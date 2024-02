Demon Slayer: Hashira Training Arc, il film avrà un “R-Rating”

Demon Slayer sta per debuttare nei cinema in questo mese, anticipando la premiere della quarta stagione prevista per questa primavera.

Demon Slayer darà ufficialmente il via all’adattamento dell’Arco dell’Addestramento degli Hashira della serie manga originale di Koyoharu Gotoge più avanti questa primavera, ma festeggerà in anticipo la sua premiere con una proiezione speciale del primo episodio della quarta stagione nei cinema. Proprio come è avvenuto con l’inizio dell’Arco del Villaggio degli Spadaccini con la terza stagione (che ha anche ottenuto una classificazione R), anche la premiere della quarta stagione sarà proiettata nei cinema.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hashira Training Arc- presenterà sia il finale di un’ora della terza stagione dell’anime, sia il primo episodio di un’ora della quarta stagione. Mentre ci si prepara per il debutto nei cinema tra qualche settimana dalla stesura di questo articolo, una nuova lista ha rivelato che il prossimo evento cinematografico di Demon Slayer verrà effettivamente classificato come R per “violenza e immagini sanguinolente”. Il film uscirà il 22 febbraio nelle sale nostrane e sarà distribuito dalla Eagle Pictures.

Questo nuovo film presenterà ‘Un Legame Connesso: Alba e Prima Luce’ (Episodio 11) dell’Arco del Villaggio degli Spadaccini, con la conclusione della feroce battaglia tra Tanjiro e l’Upper Four demon Hantengu, nonché il trionfo di Nezuko sul sole. Seguito senza soluzione di continuità dall’Episodio 1 dell’attesissimo Arco dell’Addestramento degli Hashira, con l’inizio dell’addestramento condotto dagli Hashira in preparazione per la prossima battaglia finale contro Muzan Kibutsuji, un episodio mai visto prima dal pubblico.

L’Arco dell’Addestramento degli Hashira di Demon Slayer premierà quindi completamente la quarta stagione più avanti questa primavera, ma al momento della stesura di questo articolo non ha ancora annunciato una data di uscita concreta, ma molto probabilmente anche la quarta stagione, così come le terza, è prevista per il periodo primaverile.

