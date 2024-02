Anche se nell’ultimo episodio Eren è stato raffigurato in una luce moralmente ambigua, l’addio al protagonista della serie è stato un momento commovente sia per il pubblico che per i membri del Corpo di Esplorazione. È evidente che anche il cast del doppiaggio in inglese ha provato una certa tristezza nel salutare la serie amata.

Bryce Papenbrook e Trina Nishimura, noti per le loro interpretazioni di Eren e Mikasa nella versione in inglese, vantano un repertorio impressionante nel mondo dell’anime. Papenbrook ha prestato la sua voce a ruoli cruciali in serie come Seven Deadly Sins, Digimon, Sword Art Online e Demon Slayer, tra gli altri. Allo stesso modo, Nishimura ha dimostrato la sua versatilità in opere come My Hero Academia, Black Clover, Pop Team Epic e Classroom of The Elite. Con nessuna indicazione di potenziali sequel o spin-off all’orizzonte, è sempre più probabile che queste siano le ultime interpretazioni di Papenbrook e Nishimura nei panni di questi personaggi iconici.

From the walls of Paradis to the depths of our hearts, @TrinaNishimura’s Mikasa has been a beacon of hope. As the final chapter closes, we say thank you! ✨ pic.twitter.com/haBDG5lXmw — Attack on Titan (@AttackOnTitanEN) February 4, 2024

L’Account Social in Inglese di Attack on Titan ha colto l’opportunità di condividere le ultime battute registrate di Bryce e Trina per l’adattamento anime. La quarta stagione ha visto una significativa deviazione dai suoi predecessori, poiché Eren ha intrapreso una via genocida nel suo tentativo di proteggere i suoi amici dalle minacce del mondo esterno. Anche se Eren ha incontrato la sua fine nella conclusione, gli Scout hanno trovato conforto in quello che potrebbe essere considerato il lieto fine nel mezzo della brutalità della serie.

Anche se l’adattamento anime di Attack on Titan è giunto al termine, i fan possono anticipare una storia finale più avanti quest’anno. Il prossimo artbook, Attack on Titan: Fly, vedrà il creatore Hajime Isayama tornare con un breve racconto di cui ancora non sono stati svelati i dettagli. Tuttavia, Isayama ha lasciato intendere la possibilità di approfondire la vita precedente del Capitano Levi.

Fonte Comic Book