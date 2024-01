Tra le uscite manga Star Comics del 30 gennaio 2024 troviamo la nuova serie X6 – Crucisix e il grande classico Aula Alla Deriva, oltre alle nuove uscite di grandi successi come Kaiju No. 8, Here U Are, Haikyu!! Club e Dragon Ball Super.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 30 gennaio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 30 gennaio 2024

AULA ALLA DERIVA n. 1

UMEZZ COLLECTIONN n.17

di Kazuo Umezz

€ 17,00

IL GRANDE CAPOLAVORO DEL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

Un misterioso terremoto sconvolge completamente la vita di Shou Takamatsu, studente delle elementari. La sua scuola, infatti, viene misteriosamente trasportata in una landa desolata, piena di cose allucinanti e pericolose. Tutti gli occupanti della scuola si ritrovano immediatamente in pericolo e dovranno cercare disperatamente di sopravvivere, non sapendo che la minaccia più terribile non proviene da quel deserto ostile, ma da dentro il proprio cuore…

Con questa serie, un classico del manga horror, del survival e dell’introspezione psicologica, la collana Umezz Collectionn riceve finalmente la sua punta di diamante. Uno dei massimi capolavori del maestro Kazuo Umezz, raccolto in sei meravigliosi volumi!

DRAGON BALL SUPER n. 21

di Akira Toriyama,Toyotaro

€ 5,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

Dopo le vicende del monte Butterfly, Trunks esamina il contenuto del disco. Un misterioso scienziato, però, sembra intenzionato a sottrarglielo sfruttando uno studente di nome Beta. Nel frattempo, il malvagio esercito Red Ribbon torna in azione…

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 8

GHOST n.214

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Mentre si sta svolgendo il processo d’appello di Shinju, che ha improvvisamente iniziato a professarsi innocente, Arata scopre che forse la ragazza era ancora minorenne quando è stata messa in stato di accusa…

GUNDAM THUNDERBOLT n. 20

GUNDAM UNIVERSE n.89

di Hajime Yatate,Yasuo Ohtagaki,Yoshiyuki Tomino

€ 6,50

Io decide di fermarsi per un po’ nella città di Von Braun. Andy Wellington, il dirigente esecutivo della Anaheim Electronics e amico fedele del suo defunto padre, gli mostra dei Mobile Suit di nuova generazione e gli chiede di proteggere la città. Nel frattempo, i membri dell’Alleanza dei Mari del Sud che mirano ad appropriarsi del Solar Ray fanno incursione nella Repubblica di Zeon, manovrando il gigantesco Mobile Armor Big Zam. Contro l’esercito federale, pronto ad affrontarli, finalmente l’Operazione Maitreya prende il via!

HAIKYU!! CLUB n. 4

TARGET n.143

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Questa volta vedremo Bokuto che sfida “quello lì” a chi mangia di più, Oikawa alle prese con un avversario che vuole allenare a tutti i costi e tantissime altre avventure esilaranti che vi faranno sbellicare dalle risate!

HERE U ARE n. 2

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Yu Yang invita Li Huan ad andare insieme nella piscina del campus ma, una volta lì, scopre per caso che un gruppo di studenti sta attuando un piano per prendersi gioco di lui e, per un malinteso, crede che Li Huan sia coinvolto. Deluso e giù di morale, inizia a evitare il compagno, che dal canto suo non riesce a capire cosa stia succedendo. Fino a quando, una sera, Yu Yang gli telefona ubriaco e il ragazzo si precipita da lui…

Continua l’acclamato manhua Boys’ Love di Djun nel secondo emozionante volume.

Al suo interno anche una speciale sketch gallery dell’autore!

KAIJU No. 8 n. 10

TARGET n.144

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Hoshina, equipaggiato con la Number 10, affronta una situazione estremamente complicata. Andare in battaglia con la prima arma kaiju della storia dotata di una coscienza presenta enormi difficoltà ma, grazie alla sua astuzia, riesce comunque a passare all’offensiva. Intanto, nell’Area “Oizumi” dove si trova Kafka, fanno la loro comparsa ben sei kaiju di taglia “super” e la situazione precipita!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 12

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Continua la corsa contro il tempo di Kenshin, Sanosuke e Saito che, sopravvissuti ai primi tre scontri, avanzano scortati da Yumi nel labirintico covo di Shishio, dove il prossimo a incrociare la spada con il vagabondo sarà l’imprevedibile ed enigmatico Sojiro. Nel mentre, all’Aoi-ya la battaglia si fa sempre più feroce e disperata per Misao, Kaoru & Co., quando un’inattesa speranza si profila all’orizzonte…

SWEET HOME n. 10

€ 12,90

di Carnby Kim,Youngchan Hwang

Pyeon SangWuk e Yi EunHyeok escono fuori a rischio della propria vita per esaminare il pullman della banda di Shin JungSeop. Quello che trovano al suo interno è a dir poco agghiacciante, ma almeno ora sanno come Shin JungSeop e i suoi compagni sono riusciti ad arrivare fino alla Green Home incolumi! I movimenti dei due, però, attirano l’attenzione dei mostri e SangWuk si sposta nella direzione opposta alla Green Home per distrarli. Tuttavia quelle creature raccapriccianti riescono a sfondare le barricate del pianoterra!

X6 – CRUCISIX n. 1

GURO n.1

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Più che alla spensierata vita di un ragazzino delle elementari, l’esistenza del giovane Shun Uruma assomiglia a un vero e proprio inferno. Subisce infatti dei terribili maltrattamenti da parte di cinque compagni di classe, che lo considerano una “cavia” a tutti gli effetti… Fortunatamente per lui, può contare sul premuroso fratello minore e sulla protezione dei genitori. Un giorno, però, i suoi cinque aguzzini lo privano anche della famiglia, ricorrendo a un’azione diabolica. Ora che ha perso tutto e ha conosciuto un inferno senza vie d’uscita, in Shun nasce un oscuro “desiderio”, che sotto la guida del nonno, ex membro di un’unità segreta durante la guerra, lo vedrà rinascere. Trascorsi quattro anni, Shun si ripresenta davanti ai suoi perenni nemici…

Arriva finalmente in Italia il manga drammatico e sanguinario che sta acquistando sempre maggiore popolarità anche al di fuori del Giappone, e che sbarca in Italia sulla nuova, “grottesca” testata Guro!

