Il genere manga è sempre più sfaccettato e nel corso del tempo ha assunto sempre diverse forme e molti generi hanno sperimentato incessantemente, producendo materiale di alto livello e unico nel suo genere. Oggi a tal proposito andremo a scoprire e analizzare i 15 manga disturbanti, frutto di varie sperimentazione di temi assurdi e anche “classici” del medium, comprensivi anche della psiche dell’essere umano.

Con i 15 manga disturbanti vogliamo discutere delle opere che hanno saputo donare in un certo senso una ventata d’aria fresca al medium, sfruttando al massimo la creatività dei loro autori, tramite disegni disturbanti e scritture folli capaci di racchiudere i sentimenti più nascosti del lettore.

La classifica quindi non si concentrerà solamente su opere splatter o horror, ma cercherà di comprendere un bagaglio molto più ampio comprensivo di diverse storie, diversi autori, tanti genere e tutti i target. Per una questione di comodità andremo a citare però solamente i manga editi anche in Italia.

i 15 manga disturbanti

15. Goblin Slayer

Senza ombra di dubbio un manga del genere entra sicuramente in classifica. Un dark fantasy grottesco e violento dalle atmosfere “disturbanti”, capace di “iniettare” nel lettore un senso di inquietudine non indifferente, per via di alcune tavole altamente raccapriccianti.

14. Battle Royale

Il cult per eccellenza tratto dall’omonimo romanzo di Takami fin dalla sua uscita ha scosso il pubblico. L’idea di alcuni ragazzi delle superiori che dovevano uccidersi a vicenda per uscire vivi da una determinata situazione di certo disturbava il pubblico.

Nel tempo è diventata un’opera cult nonché uno dei primi manga di questo genere distopico/disturbante ad essere conosciuto ad un target più vasto.

13. Aula alla Deriva

Questo è davvero un classico del manga horror: The Drifting Classroom (Aula alla Deriva) di Kazuo Umezu pubblicato originariamente negli anni ’70 è ancora oggi una pietra miliare assoluta.

L’aula alla deriva racconta di un terremoto “particolare” capace di trascinare gli alunni in un futuro distopico e post-apocalittico.

Gli orrori che i ragazzini affronteranno in questo modo includono creature mostruose e pestilenze, tutte nate dai disastri e dai cambiamenti climatici avvenuti nel tempo: quindi siamo anche di fronte ad una storia-denuncia all’umanità.

12. Buonanotte, Punpun

Il manga di Asano è un thriller psicologico con dei concetti e delle sequenze disturbanti per il lettore. Queste ultime sono tali perché i personaggi rasentano fortemente la realtà in cui ci muoviamo. Un manga sull’ipocrisia del genere umano, sulla solitudine e delle sue sfaccettate conseguenze.

11. Akira

l’opera di Katsuhiro Ōtomo è un cult intramontabile e anch’essa narra di un futuro distopico e terribile, dove alcune nefandezze del genere umano hanno preso piede.

Grazie alla sua atmosfera disturbante, orrorifica e agghiacciante il manga riesce a porsi in questa classifica; gran parte dell’“onorificenza” è data da alcune sequenze/tavole altamente destabilizzanti, che sia per colore, animazione o concetto.

10. Gyo – Odore di morte, Tomie, Uzumaki

Per Junji Ito abbiamo optato per un “Tridente d’acciaio” comprensivo delle sue opere più disgustose e raccapriccianti. Tra scene, personaggi e concetti comprensivi della paura umana, questi tre titoli entrano di prepotenza nella lista.

9. Killing Morph

Il manga parla dei disturbi di personalità e narra le conseguenze che possono avere su alcune menti. Avente come co-protagonista un serial killer, vi lasciamo immaginare a quali scene raccapriccianti assiste il lettore, che viene catapultato in un modo mentale estremamente malato.

8. Gen di Hiroshima

Abbiamo messo storie di genere Thriller/Horror/Distopico e via discorrendo, ora tocca a storie drammatiche. Il manga di Keiji Nakazawa è un racconto autobiografico storico/drammatico del bombardamento di Hiroshima, una delle storie più impattanti, violente e raccapriccianti di sempre, non solo in ambito manga.

Le scene e le tavole a cui assistiamo sono veramente pesanti da guardare e proprio per questo il manga Gen di Hiroshima entra nella top 10 della nostra classifica.

7. L’Attacco dei Giganti

Il manga di Hajime Isayama di certo non poteva mancare nella lista vista la sua atmosfera, le sue scene e la visione distopica altamente vicina alla nostra realtà. Per “disturbante” si può tranquillamente intendere quella sensazione di “reale” che un’opera di intrattenimento trasmette e AOT di certo ci riesce alla grande.

6. Devilman

Quando si parla di violenza e denuncia sociale non si può non citare Devilman. I temi complessi del manga misti alle incredibili e strazianti scene disturbanti si pone ancora oggi come un punto di partenza, una pietra miliare da cui attingere, comprendere e speculare.

5. Dorohedoro

Dorohedoro è lo splatter puro. Un manga volutamente violento e ricercato per quanto riguarda la turbe del lettore, che tramite scene orripilanti ricalca un filone spesso sfruttato legato dalla missione del “disgusto”.

4. The Promised Neverland

The Promised Neverland non poteva non mancare e nonostante la storia si perda nel corso del tempo, rimane ancora oggi uno dei manga più ripugnanti di sempre. Atmosfera claustrofobica, ipocrisia “demoniaca” e tanto altro faranno fronte alla trama orrorifica del manga, che prevede anche delle nefandezze su dei bambini.

3. Berserk

Berserk è un manga che destabilizza dalla prima all’ultima tavola (si fa per dire ndr) vista la sua atmosfera angosciante prevalente su tutto l’operato. Scene Gore, personaggi grotteschi e maledetti insieme a demoni e scene ancora oggi raggelanti, troviamo nel manga una storia completa sotto tutti i fronti.

2. Homunculus

La classifica si chiude con le opere di Yamamoto: iniziamo da Homunculus, uno dei thriller/horror psicologici migliori di sempre. Il manga analizza e pone dal centro di tutto la malattia mentale, in un mondo distopico e fuori dal tempo che il protagonista imparerà a gestire.

Concetti e temi pesanti fanno fronte ad una realizzazione agghiacciante dell’opera, dove la scrittura e le gesta dei personaggi riusciranno a “capovolgere” anche gli stomaci dei più forti.

1. Ichi The Killer

Di nuovo Hideo Yamamoto, che vince a mani basse questa classifica. Nonostante le storie horror e i vari talenti che riescono a “complicare” la mente del lettore, Ichi The Killer raggiunge livelli assurdi e ancora una volta prevale su tutti.

Scene altamente disturbanti e personaggi completamente malati si muoveranno in uno scenario insolito e orrido dove passo passo il lettore vedrà la sua mente “contorcersi” fortemente fino a raggiungere uno status straziante da dove è impossibile far ritorno.

Menzioni Speciali

