One Piece 1090: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’arco di Egghead è l’attuale arco narrativo di One Piece, e il 2024 lo ha accolto sul piccolo schermo non solo su Crunchyroll, ma anche su Netflix. Ora tutti i fan avranno modo di guardare i Pirati di Cappello di Paglia avventurarsi in una nuova avventura dopo la conclusione degli eventi di Wano contro di Kaido e i Pirati Bestia. E adesso tutti i fan saranno entusiasti delle novità in arrivo e per questo l’anime ha rilasciato le nuove anticipazioni e le prime immagini dell’episodio 1090.

L’Arco di Egghead ha debuttato da poco sul piccolo schermo, e ha già conquistato i fan con la nuova opening che ha rivelato diversi indizi su ciò che accadrà per i Cappelli di Paglia. Nella nuova sigla, i fan dell’anime possono vedere Rufy affrontare Rob Lucci, Law avere a che fare con Barbanera e altre battaglie che popoleranno questa nuova trama. Oltre ai numerosi combattimenti che avranno luogo su questa nuova isola altamente sviluppata a livello tecnologico, i fan dovrebbero prepararsi ad alcune importanti rivelazioni. Queste infatti non riguarderanno solo alcuni personaggi, ma la Rotta Maggiore nel suo insieme.

L’episodio 1090 si intitolerà “Una nuova isola! Future Island Egghead!” e sarà disponibile dal 14 gennaio. In questo episodio i cappelli di paglia sbarcheranno su questa nuova isola in modo del tutto rocambolesco, che darà inizio alla loro prossima avvenutura. A seguire è possibile leggere la sinossi dell’episodio 1090 della serie anime.

“I Cappelli di Paglia si ritrovano gettati nel mare innevato di fronte a una forza potente! Una nuova ombra si avvicina alla Sunny che affonda, e una minaccia dopo l’altra incombe. Il luogo in cui Rufy e gli altri sono finiti offre speranza o disperazione?”

Nel manga di One Piece, l’Arco di Egghead è ancora in corso, e costituisce la prima grande trama della saga finale. Chiaramente non andremo molto nel dettaglio, ma coloro che leggono il manga sanno già che questo arco ha rivelato alcune importanti informazioni per molti personaggi che hanno fatto parte della storia di One Piece finora.

