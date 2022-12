One Piece: Rufy e Lucci si incontrano ancora!

Monkey D. Rufy ha affrontato tantissimi nemici nel corso della serializzazione di One Piece e dopo 25 anni le sue avventure non sono ancora terminate. Al momento il manga sta attraversando il suo percorso narrativo finale e le vicende si stanno svolgendo sull’isola di Egg Head. Si tratta dell’isola dove si trova il laboratorio di Vegapunk, il quale ha fatto il suo debutto, mostrandosi, dopo tantissimi anni.

Rufy e la sua ciurma sono arrivati su quest’isola per caso, dopo un viaggio tumultuoso in cui prima hanno salvato Bonney e poi hanno subito l’attacco di uno squalo robot. Da questo momento l’ultimo arco narrativo è entrato nel vivo.

Infatti nel capitolo 1068 di One Piece Rufy ha incontrato, nuovamente, un personaggio che sia lui, che i lettori, conoscono benissimo.

Si tratta di Rob Lucci, membro del CP0. Questa organizzazione del Governo Mondiale si è infatti recata sull’isola di Egg Head per eliminare Vegapunk. Questo perché lo scienziato ha approfondito troppo sul passato che il Governo cerca di tenere insabbiata da secoli.

Ci si riferisce chiaramente al Secolo del Grande Vuoto e lo scienziato ha scoperto verità molto scottanti. Infatti la sorte per tutti coloro che scoprono qualcosa su questa vicenda non può che essere la morte. Dunque Rob Lucci, insieme agli altri componenti del CP0, si trovano sull’isola per eseguire l’ordine del Governo Mondiale.

Lucci, durante il primo scontro contro Rufy, faceva parte del CP9, ora invece è a capo del CP0. Questa organizzazione è formata da agenti che prendono ordini direttamente dai Draghi Celesti e ogni volta che entrano in scena si verificano eventi di portata globale.

E infatti è così, dato che hanno toccato terra ferma senza il consenso di uno dei sei satelliti, consapevole delle intenzioni del nemico. Shaka, vista la situazione, ordina l’evacuazione di tutti i ricercatori e degli assistenti. Per di più ordina di affidare a Sentomaru il comando e i Seraphim S-Snake, S-Hawk e S-Shark.

Proprio nel momento della preparazione allo scontro, Lucci entra in azione e colpisce Atlas, danneggiandolo pesantemente. Subito dopo il suo attacco sbuca Rufy, con Jimbe, il quale incontra di nuovo Lucci.