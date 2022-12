Tra le uscite manga Star Comics del 7 dicembre 2022 si segnala il terzo volume di Soloist in a Cage e il secondo di Scum’s Wish, oltre alla conclusione di Darling in the Franxx.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 30 novembre 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche la recente uscita dell’ultima antologia di Junji Ito.

Le uscite manga Star Comics del 7 dicembre 2022

DARLING IN THE FRANXX n. 8

FAN n.278

di Code:000 , Kentaro Yabuki

€ 5,90

A Gran Crevasse, teatro dello scontro decisivo, Zero Two affronta da sola la Principessa degli Stridiosauri. Nel frattempo Hiro, recuperati alcuni ricordi del passato che erano stati sigillati, si dirige verso il campo di battaglia per proteggere ciò che per lui è più prezioso…

Giunge finalmente alla sua conclusione la versione di Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki! Non perdetevi un epilogo completamente diverso da quello dell’anime! In più, in questo ultimo volume troverete quattro pagine extra di nuove pin-up a colori e delle illustrazioni speciali a opera di Atsushi Nishigori e di Masayoshi Tanaka!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

MAO n. 13

EXPRESS n.269

di Rumiko Takahashi

€ 4,50

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

La sala del tesoro è crollata arsa dalle fiamme e Sana è morta travolta dal fuoco e dalle macerie. Eventi oscuri vecchi novecento anni, finora rimasti nascosti, lentamente si rivelano… I nostri amici rivedono Mei, la custode del giardino per il prolungamento della vita. Quale sarà l’origine dell’intenso odio che pervade la ragazza…?

MY SON IS PROBABLY GAY n. 4

WASABI n.15

di Okura

€ 6,90

LA RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ IN UNA STORIA FAMILIARE TENERA, COINVOLGENTE E DI GRANDE ATTUALITÀ

La vicina di casa Asumi sembra provare qualcosa per Hiroki, ma lui ha in testa solo Daigo, soprattutto ora che ha scoperto che si è messo con una ragazza. Quando Hiroki lo racconta alla madre, lei rimane scioccata. In un turbine di rapporti che cambiano, la signora Aoyama vorrebbe solo che i suoi figli e i loro amici potessero far tesoro dei propri sentimenti… Riuscirà ad aiutarli in qualche modo?

SCUM’S WISH n. 2

KAPPA EXTRA n.279

di Mengo Yokoyari

€ 4,50

Nuovi intrecci amorosi turbano la vita dei nostri protagonisti e Hanabi si ritrova anche a dover dare dei consigli d’amore a un’amica in difficoltà. Nel frattempo Mugi e Hanabi passano le giornate confortandosi a vicenda, cercando di darsi reciprocamente il calore che non possono avere dalle persone amate. In questo modo, però, i due ingenui adolescenti finiscono per ferire loro stessi e chi li circonda…

SOLOIST IN A CAGE n. 3

WONDER n.121

di Shiro Moriya

€ 6,90

Nel distretto controllato dal Papa folle, Chloe ritrova suo fratello. In preda al senso di colpa, però, non gli rivela la propria identità e decide di proteggerlo continuando a combattere nell’ombra. Presto Leo e gli altri bambini dovranno mettere in atto il piano di fuga. Il giorno decisivo si avvicina. Il male incombe. Quale futuro attende i due fratelli divisi dal destino e ora rinchiusi nella stessa gabbia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 4

POINT BREAK n.271

di Hiro Kiyohara , Yukito Ayatsuji

€ 6,90

I membri del circolo del giallo dell’Università K stanno morendo uno dopo l’altro. Ormai sono rimasti solo in tre e cercano a tutti i costi di scoprire la vera identità dell’assassino… Nel frattempo, sulla terraferma, Kawaminami e Shimada tentano di risalire alla causa che portò alla morte di Chiori, figlia di Seiji Nakamura. Riusciranno i sopravvissuti a scovare tutte le chiavi per svelare il mistero che si cela dietro questa tragedia?