One Piece: Oda si occupa manualmente della correzione dei copioni del live-action

One Piece prosegue nei progetti dell’anno a gonfie vele e tutti gli appassionati sono sempre più curiosi di scoprire cosa aspettarsi dal live-action di Netflix. Si tratta del primo progetto che vede coinvolti attori interpretare i personaggi nati dal genio e dalla fantasia di Eiichiro Oda. In questo articolo parleremo in maniera più approfondita di un aspetto che riguarda il coinvolgimento del mangaka nel progetto di Netflix.

A quanto sembra Oda è completamente coinvolto nel live-action di One Piece e si occupa principalmente delle revisioni e delle correzioni di tutti i copioni manualmente. Inoltre il mangaka non ha rivolto la sua attenzione al progetto saltuariamente, bensì è rimasto accanto allo sviluppo del live-action costantemente nel corso dei mesi.

Quello che risulta più importante riportare è che ogni tipo di deviazione o cambiamento dal materiale di partenza deve essere approvato da lui per essere almeno considerato.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

