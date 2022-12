Chainsaw Man oltre a essere un eterna citazione a quanto fatto dai mangaka precedenti, offre anche un’enorme molte d’ispirazione per quanto riguarda film e serie Tv cult, confermando Fujimoto un vero amante di questi bellissimi medium.

Per onorare tutto questo è stata già diffusa la prima copertina ufficiale del Blu-Ray che racchiuderà tutta la prima stagione prodotta da MAPPA, e la medesima è appunto una citazione continua a pellicole cult come Kill Bill, Shining e tanti altri.

Come accennato questa amore verso la settima arte da parte dell’autore di Chainsaw Man non è mai stata velata, vista anche l’impostazione iniziale dei primi capitoli della storia molto simili a Pulp Fiction per alcune sequenze e anche il Grande Lebowski: a buon intenditore.

Proprio per questo motivo, diciamo più per celebrare questa passione di Fujimoto, MAPPA ha deciso di dedicare la copertina del primo Blu-Ray ufficiale dell’anime proprio a questi film cult, e il tutto è veramente da manuale: un risultato grandioso.

Chainsaw Man cita Shining, Kill Bill e altri film cult

Come accennato la copertina è stata diffusa in anteprima dal profilo ufficiale Twitter di Studio MAPPA, uno spazio importante per questo genere di cose, dato che il tutto arriva a un pubblico più ampio. Da come potete vedere in calce la grafica esclusiva cita non solo Shining e Kill Bill, ma anche Arancia Meccanica e Jurassic Park:

Una trovata davvero geniale, questo dobbiamo ammetterlo, e di certo solamente per questa bellissima copertina il Blu-Ray contenente tutta la prima stagione andrà a ruba, sicuramente anche in Italia quando uscirà successivamente al Giappone. Tutto arriva da CB.

Per creare un bellissimo futuro bisogna sempre attingere dal passato, su questo non ci piove, basta successivamente creare qualcosa di unico passo dopo passo, senza rimanere intrappolati in quello fatto in precedenza da altri artisti.

I più attenti avranno sicuramente notato questo genere di citazioni, che molto probabilmente avranno reso quello che oggi è Chainsaw Man, date le numerose idee estrapolate da Fujimoto proprio da queste pellicola cult.

Voi cosa ne pensate di questa copertina? Prenderete il Blu-Ray quando diventerà preordinable o semplicemente disponibile all’acquisto?

