Dragon Ball: quale la sarà la strategia per i nuovi contenuti del franchise?

Dragon Ball si sta preparando per celebrare il suo importante 40° anniversario dal debutto ufficiale su Weekly Shonen Jump, con nuovi progetti in arrivo entro la fine dell’anno. E con il presente articolo riportiamo che uno dei produttori sta anticipando la nuova strategia di contenuti che prevede nuovi anime, film e giochi. L’obiettivo è di distribuire tutti questi progetti per i prossimi dieci anni!

Il franchise shonen più famoso di sempre Dragon Ball ha attraversato alcuni cambiamenti nel corso degli anni. A cominciare da quando Akio Iyoku ha lasciato Shueisha per aiutare a formare la Capsule Corporation Tokyo per nuovi progetti sul battle shonen. E i fan hanno già iniziato a vedere i frutti di questi nuovi sforzi con progetti come Dragon Ball Daima.

Akio Iyoku, presidente della Capsule Corporation Tokyo e produttore esecutivo del franchise, ha parlato dei suoi desideri per il futuro di Dragon Ball. Questi includono il rilascio di nuovi lavori che non inseguano necessariamente le tendenze, ma creino contenuti che abbiano una portata maggiore in tutto il mondo. In una recente intervista con Nikkei, Iyoku ha parlato del suo percorso per portare il franchise in una direzione completamente nuova nei prossimi anni.

“In qualità di produttore esecutivo di un’opera dalla longevità senza precedenti, la mia missione è espandere e trasmettere ciò che Akira Toriyama, ha creato” ha esordito Iyoku nell’intervista. “Continuerò a produrre opere, come serie anime, film e giochi, nei prossimi 10 anni“. Per quanto riguarda il suo approccio nella realizzazione di nuovi progetti, Ikyoku afferma che lavorare su un franchise così tanto popolare al momento non aumenta le probabilità di successo. Non si farà influenzare dalle tendenze attuali, ma cercherà di creare opere che riterrà abbastanza buone. Ma al momento l’obiettivo principale è l’espansione all’estero.

“L’espansione all’estero è attualmente considerata un mezzo necessario per diffondere la voce sul nostro lavoro“, ha continuato Iyoku. Quello di cui il presidente della Capsule Corporation Tokyo è convito è che Dragon Ball sia stato pioniere in molte cose come l’anime giapponese. “Ho il senso della missione che se c’è qualcosa che nessun altro ha fatto, devo continuare a sfidarlo.”

Fonte – Comicbook