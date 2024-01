Black Clover: quando uscirà il capitolo 370?

Black Clover è tra i manga Shonen di maggior successo degli ultimi anni e sul finire del 2023 ha fatto il suo atteso ritorno con un nuovo capitolo. Ora però i fan dovranno aspettare un po’ prima di poter tornare a leggere il prossimo capitolo, ossia il 370.

Questo perché ora Black Clover ha un nuovo programma di pubblicazione in quanto Yuki Tabata ha bisogno di più tempo per realizzare i capitoli finali della serie shonen. L’anno scorso infatti abbiamo riportato che il manga sarebbe passato dalla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e per passare alla rivista Jump GIGA di Shueisha. I fan hanno potuto vedere il primo nuovo capitolo della saga finale lo scorso dicembre.

Il capitolo 369 di Black Clover è stato pubblicato durante la settimana delle vacanze di dicembre e sostanzialmente equivaleva a due capitoli di materiale che facevano nuovi passi attraverso i combattimenti finali contro Lucius Zogratis. Ora che la serie ha dato il via a questo programma di rilascio stagionale, il capitolo 370 della serie uscirà tra circa tre o quattro mesi con il prossimo numero di Jump GIGA, che probabilmente uscirà ad aprile con l’inizio della stagione primaverile.

Il capitolo 369 di Black Clover dà il via ai combattimenti finali contro Lucius Zogratis e le sue numerose copie. Asta è tornato sul campo di battaglia per unirsi a Yuno e iniziare un nuovo combattimento finale contro il villain. Ma è tutt’altro che solo. Grazie al potenziamento del resto dei Black Bull con potere anti-magia a cui hanno accesso per un breve periodo, le probabilità di vittoria contro Lucius sono cambiate. Infatti i Black Bull hanno già sconfitto una delle copie di Lucius.

Il manga scritto e disegnato da Tabata ha ancora diversi scenari di combattimento da sviluppare per l’arco finale della serie. Quindi non è ancora chiaro quanti saranno i capitoli prima della conclusione del manga. Stando ai ritmi di pubblicazione attuali, non sembra che finirà entro il 2024. Tutto però potrebbe facilmente cambiare poiché i combattimenti visti nel capitolo pubblicato a dicembre, presentano lo stesso ritmo veloce che i fan hanno visto e amato quando Black Clover era pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump.

