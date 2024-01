La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha concluso il suo percorso, ma questo non ha affatto rallentato l’entusiasmo attorno alla serie. Mentre l’anime sta lavorando al ritorno dietro le quinte, l’attenzione si è spostata sul manga Jujutsu Kaisen, poiché il creatore Gege Akutami si trova attualmente nel mezzo di un arco narrativo avvincente. Questa storia epica ha radunato alcuni dei nostri eroi preferiti, e ora una serie di nuovi promo ha scatenato speculazioni su una potenziale morte di rilievo.

Tutto ha avuto inizio circa due settimane fa, quando Gege Akutami ha condiviso uno speciale schizzo di Choso, un personaggio molto amato. Nonostante la sua assenza dai social media, Akutami continua a sorprendere i fan con questi dettagliati artwork. Recentemente sono stati pubblicati ben tre schizzi di Choso in sole due settimane.

Questa esposizione prolungata potrebbe indicare la popolarità del personaggio, ma in Jujutsu Kaisen le cose non sono così prevedibili. La serie è nota per eliminare personaggi chiave senza esitazione, e Akutami stesso ha manifestato il suo disinteresse per la promozione eccessiva dei personaggi.

Jujutsu Kaisen: il nuovo promo scatena ipotesi su una morte importante

L’abbondanza di opere d’arte incentrate su Choso ha innescato speculazioni sulla possibilità che il personaggio stia per affrontare un destino tragico. Durante l’arco del Culling Game, molti avevano previsto la sua morte, ma Choso è riuscito a sopravvivere, anche se a stento. Akutami ha chiarito che questi nuovi schizzi di Choso sono stati realizzati con una specifica idea in mente. Quindi, se in precedenza avevi fiducia nella sopravvivenza di Choso, potrebbe essere il momento di riconsiderare la situazione.

Per chi desidera seguire le vicende di Jujutsu Kaisen, l’anime è disponibile in streaming su piattaforme come Crunchyroll, ora che la seconda stagione è giunta al termine. La sinossi della serie offre un’anteprima accattivante di questa avventura coinvolgente che mescola abilmente azione, mistero e magia.

Fonte Comic Book