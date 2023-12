One Piece: svelati i primi design dell’arco di Egghead nell’anime

One Piece si sta preparando per un nuovo arco narrativo e Toei Animation sta preparando tutti i fan a sbarcare sull’isola di Egghead. Infatti la prossima settimana, l’anime di One Piece darà il via all’arco narrativo dell’isola del futuro. Questa nuova esplosiva avventura è all’orizzonte per i pirati più famosi di sempre e con il presente articolo vogliamo riportare i primi design ufficiali dei Cappelli di Paglia presentati nel nuovo promo.

Lo studio di animazione giapponese famoso per One Piece e Dragon Ball ha rilasciato un nuovo promo per l’anime del manga di Oda. E questo permette di scoprire in anteprima anche il nuovo stile visivo dell’anime.

The new One Piece anime art style is amazing I really love the softer look, especially on Luffy pic.twitter.com/X9OMREXYFv — ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@Soul_StormOP) December 24, 2023

Come si può vedere dal contenuto condiviso, i nuovissimi design di One Piece sono più morbidi rispetto a quelli visti in precedenza. I colori utilizzati sono quasi pastello e una luce soffusa circonda l’equipaggio. Lo scambio dei colori è la parte più evidente di questa revisione della serie anime, ma anche la grafica è decisamente diversa. Sembra che Toei Animation abbia lavorato duramente per elaborare questi progetti e i fan lo hanno facilmente notato.

Il prossimo arco narrativo sarà uno di quelli che sancisce la saga conclusiva di One Piece. Chiaramente ce ne saranno altri anche se non sappiamo dire quanti. Al momento questo arco è ancora in corso nel manga e da diversi capitoli l’attenzione è rivolta tutta su Kuma, che si è rivelato uno dei personaggi più profondi di sempre mai disegnati da Oda.

Il 2023 si sta per concludere e questo anno lo si può tranquillamente considerare come uno dei più importanti di sempre per il franchise. In particolar modo per il grande e inaspettato successo riscosso con il debutto della prima stagione del live-action di Netflix. Tale successo ha portato alla conferma di una seconda stagione del live-action, che ha già anticipato Chopper come new entry.

Durante il Jump Festa di quest’anno, è stato annunciato l’anime remake che si intitolerà THE ONE PIECE, e sarà un progetto che vedrà la collaborazione tra Studio Wit e Netflix.

Fonte – Comicbook