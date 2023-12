Eyeshield 21: il manga di Murata e Inagaki tornerà il 29 gennaio

Nel mondo dei manga, molti sono incentrati sullo sport e Eyeshield 21 è un esempio perfetto. Chiaramente nel collettivo non sarà la serie spokon dello spessore mondiale come Capitan Tsubasa (incentrato sul calcio), Slam Dunk (basato sul Basket) o Haikyuu!! (pallavolo), ma per molti fan si tratta di un titolo importante. Eyeshield 21 infatti è un manga spokon incentrato sul football americano scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Yūsuke Murata. Stiamo parlando di due mangaka di importanza mondiale in quanto rispettivamente scrittore di Dr. Stone e disegnatore di One Punch Man.

Questo manga ha debuttato nel 2022 sulla rivista Weekly Shonen Jump edita di Shueisha e la sua serializzazione si è conclusa dopo sette anni, nel 2009. I primi 25 volumi hanno venduto complessivamente più di 16 milioni di copie in Giappone. Il vero successo di Eyeshield 21 è legato all’aver avvicinato tanti giovani lettori a uno sport prettamente americano. Esattamente come accaduto con Capitan Tsubasa e Slam Dunk che hanno avvicinato il mondo giapponese agli sport trattati dai due manga, anche Eyeshield ha provocato un raddoppiamento dal numero dei ragazzi che giocano a football americano nei quattro anni successivi all’inizio della pubblicazione.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto importante. Infatti Eyeshield 21 tornerà con un nuovo capitolo speciale e sarà rilasciato il 29 gennaio dell’anno prossimo. Questo significa che manca poco dato che manca poco alla conclusione del 2023.

American Football Sports Manga "Eyeshield 21" by Yuusuke Murata & Riichiro Inagaki will return with a new chapter in Weekly Shounen Jump out Jan 29, 2024. 55 pages & Center Color Page too! pic.twitter.com/jrmnj3375K — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) December 21, 2023

Non è la prima volta che parliamo di Eyeshield 21. Infatti diversi mesi fa abbiamo già riportato che la serie sarebbe tornata con un nuovo progetto speciale per celebrare il 21° anniversario del debutto del manga. E si trattava proprio del ritorno del manga, con un one-shot per celebrare il 21° anniversario di Eyeshield 21. Questo sarà intitolato “BRAINxBRAVE”.

Le vicende ruotano attorno al protagonista, Sena Kobayakawa. Si tratta di un timido studente prossimo a iniziare il primo anno di scuola superiore. Non può nemmeno immaginare però che questo evento cambierà per sempre la sua vita. Viene infatti reclutato per il club di football americano, uno sport che non conosce ma che ben presto diventerà la sua passione. Infatti Sena è praticamente costretto dal folle Yoichi Hiruma ad unirsi alla sua squadra. Ma oltre a loro due c’è solo Ryokan Kurita. Quindi i personaggi dovranno trovare gli altri 8 giocatori che servono per partecipare al primo torneo.