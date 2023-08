Eyeshield 21: Yusuke Murata condivide un nuovo aggiornamento sul ritorno della serie

Eyeshield 21 è un manga spokon dedicato al football americano scritto da Riichirō Inagaki e da Yūsuke Murata, famoso per disegnare One-Punch Man. Recentemente abbiamo riportato alcune novità legate a un ritorno inaspettato della serie, condivise direttamente da Murata stesso sul suo account Twitter.

Infatti Eyeshield 21 sta per tornare con un nuovo progetto speciale per celebrare il 21° anniversario del debutto del manga su Weekly Shonen Jump di Shueisha. E Yusuke Murata ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso un trailer speciale dell’anime!

Eyeshield 21 ha debuttato nel 2002, e ha riscosso un importante successo dopo la conclusione della serie la serie sul football americano. Riichiro Inagaki da allora ha lavorato ad altri titoli come Dr. Stone, e Yusuke Murata è impegnato con la collaborazione con ONE di One-Punch Man.

Tuttavia ora i due mangaka stanno di nuovo lavorando insieme su un nuovo manga one-shot per celebrare il 21° anniversario di Eyeshield 21. Intitolato “BRAINxBRAVE”, questa nuova storia sarà lanciata sull’app Jump+ di Shueisha in data ancora da destinarsi.

Per celebrare questo one-shot, Murata ha coinvolto il suo studio, Village Studio, per realizzare uno speciale trailer animato per il grande ritorno di Eyeshield 21. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Le vicende di Eyeshield 21 ruotano attorno al protagonista Sena Kobayakawa, un timido studente che sta per iniziare il primo anno di scuola superiore. Ignaro del fatto che questo evento cambierà per sempre la sua vita, verrà reclutato per il club di football americano. È uno sport che non conosce ma presto diventerà la sua passione. Sena è praticamente costretto dal folle Yoichi Hiruma ad unirsi alla sua squadra.

Murata al momento è anche impegnato con One-Punch Man, tutt’ora in corso e con i capitoli pubblicati sulla libreria digitale Shonen Jump di Viz Media. Il manga sienen incentrato su Saitama sta affrontando un nuovo arco narrativo, dopo la conclusione della lunga saga di Garou. Per quanto riguarda l’anime, al momento non ci sono ancora novità dopo l’annuncio della terza stagione. Molti fan rimangono dubbiosi su come potrà presentarsi, in seguito al flop del secondo adattamento animato prodotto da uno studio di animazione differente rispetto a quello della prima stagione.

Fonte – Comicbook