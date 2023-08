A volte la competizione aiuta. L’autore di Naruto Masashi Kishimoto ha rivelato di recente che il suo manga non avrebbe proseguito di molto la serializzazione se non avesse avuto un obiettivo in mente: superare One Piece per quanto riguarda vendite e lettori.

Nonostante la storia con al centro il ninja biondo sia diventato un successo cult nel tempo, durante le prime battute Kishimoto era geloso di Oda e questo ha permesso all’autore di lavorare con più grinta. Queste faide possono far solamente bene all’editoria e quindi dopo più di 20 anni possiamo anche acclarare tale risultato.

Su Reddit troviamo le parole dell’autore, che due anni dopo l’inizio di One Piece su Shonen Jump ha rivelato quanto segue: “Eiichiro Oda mi ha battuto sul tempo. Lui ha avuto la fortuna di serializzare prima sulla rivista, e io sono solamente arrivato qualche tempo dopo. Inizialmente ero molto invidioso e non solo volevo diventare come lui: ma volevo addirittura superarlo.

Con questa idea iniziale di “guerra”, credo che Naruto sia continuato per così tanto tempo anche per inseguire questo scopo: quindi in un certo senso Oda ha contribuito alla produzione del mio manga”. Ha dichiarato l’autore, così come leggiamo su un post Reddit.

Naruto è andato avanti negli anni grazie a One Piece: la parola di Kishimoto

Sappiamo benissimo il valore di Naruto e possiamo comprendere l’invidia di Kishimoto iniziale verso One Piece. Nonostante il manga di Oda macinasse più vendite, l’opera con al centro il ninja biondo ha avuto anch’essa un incredibile successo, insieme a Bleach di Tite Kubo: ancora oggi si parla di questa fantastica tripletta, che ha portato a Shonen Jump un successo senza pari.

One Piece è ancora in serializzazione mentre Naruto è concluso, anche se al momento sta proseguendo con le vicende con al centro Boruto. Cosa ne pensate di questa dichiarazione di Kishimoto?

Fonte Reddit