Tra le uscite manga Star Comics del 20 dicembre 2023 troviamo lo speciale volume Junji Ito Studies – Dai Profondi Abissi dell’Orrore, che celebra e analizza il lavoro del famoso mangaka maestro del brivido e dell’horror.

Inoltre si segnalano l’Anime Comics dell’ultimo film di Dragon Ball Super e il nuovo volumetto di Mashle.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 20 dicembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche le novità annunciate a Lucca.

Le uscite manga Star Comics del 20 dicembre 2023

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – ANIME COMICS

di Akira Toriyama

€ 13,90

FINALMENTE L’ANIME COMICS DEL FILM CAMPIONE D’INCASSI!

L’Esercito del Fiocco Rosso, l’organizzazione militare più malvagia al mondo, è rinato! Il genialissimo Dottor Hedo crea dei cyborg appositamente per loro, ma Piccolo intuisce che qualcosa non va e s’infiltra nella loro base segreta… Una volta all’interno, viene a sapere dell’esistenza di Cell Max, l’arma più spaventosa di tutti i tempi. Piccolo e Son Gohan si scontrano con i cyborg Gamma 1 e Gamma 2, finché, messo alle strette, il comandante del Fiocco Rosso fa scatenare il terribile Cell Max. Il mondo è sull’orlo della distruzione… Chi lo salverà dalla catastrofe?!

Ecco a voi l’anime comics dell’ultimo film campione d’incassi di Dragon Ball Super! Assolutamente da non perdere!

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 2

TURN OVER n.279

di Anashin

€ 5,90

UNA DELLE SERIE SENTIMENTALI PIÙ ATTESE, PERFETTA PER CHI HA AMATO A SIGN OF AFFECTION E LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN!

Seno, il primo amore di Yuuki, le confessa di essere innamorato di lei dopo cinque anni. Tra questo e i suoi nuovi sentimenti per Iori, chi sceglierà la ragazza? Nel frattempo, alla clinica odontoiatrica dove si reca per un problema a un dente, incontra una donna che conosce Iori e per caso l’ascolta parlare di lui…

INUYASHA WIDE EDITION n. 14

NEVERLAND n.365

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

I membri della famigerata banda dei Sette si stanno rivelando un osso durissimo per Inuyasha e i suoi compagni. Mentre il mezzodemone è impegnato a combattere con un malconcio ma tenace Ginkotsu, Renkotsu riesce ad agire indisturbato grazie a un macabro stratagemma. Kagome è in pericolo di vita e neanche Shippo sembra poter fare molto… L’arrivo di Koga riuscirà a salvare la situazione? E dov’è Naraku, che muove i fili della banda come un orribile burattinaio?

JUNJI ITO STUDIES – DAI PROFONDI ABISSI DELL’ORRORE

UMAMI n.22

di Junji Ito

€ 25,00

UN VOLUME IMPERDIBILE PER SCOPRIRE CURIOSITÀ E RETROSCENA SUL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

Un albo monografico dedicato a Junji Ito, uno dei mangaka horror più iconici di sempre. Realizzato per celebrare i suoi trent’anni di carriera, il volume approfondisce in modo inedito la figura e le opere del grande maestro del brivido, penetrando fin nel suo “antro” delle creazioni e svelandone (quasi) tutti gli arnesi e i segreti del mestiere. Al suo interno interviste, articoli, schede, fotografie e illustrazioni a colori che consentono di esplorare il microcosmo dell’autore come mai prima d’ora e di scoprire impagabili aneddoti, curiosità e retroscena. A completare il tutto, quattro esclusive storie brevi realizzate dal sensei per delle occasioni speciali.

Un must have per tutti i fan di Junji Ito e dell’horror a fumetti!

LET’S HAIKYU!? n. 4

TARGET n.141

di Haruichi Furudate , Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Il club di volley del liceo Karasuno è migliorato molto dopo aver concluso senza problemi il ritiro. Iniziano le preliminari del torneo primaverile! Hinata riuscirà a far fruttare la sua nuova strategia?!

MASHLE n. 14

TARGET n.142

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Rayne si trova in una situazione disperata di fronte a Delisaster, il quartogenito di Innocent Zero. Finn cerca di aiutare il fratello, ma lui non ne vuole sapere. Nel frattempo, Lance e Dot cominciano inaspettatamente a litigare tra di loro ignorando Epidem, il terzogenito che in realtà dovrebbero affrontare. Su Mash incombono le grinfie malefiche di un cerbero e di un crudele detenuto, mentre il destino del mondo viene affidato al devoto animo di Lemon…

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 18

GUNDAM UNIVERSE n.88

di Hajime Yatate , Masato Natsumoto , Yoshiyuki Tomino

€ 6,50

Terminano le vicende che hanno visti contrapposti Uraki e la sua nemesi Gato, impegnati in un duello infinito dove le macchine si sono fuse con la carne dei piloti. La battaglia disperata per evitare la caduta sulla Terra di una colonia si è conclusa, ed ora è il momento di salutare gli eroi che ci hanno accompagnato in questa epopea fatta di prodezze e sacrifici, in cui il bene e il male sono realtà soggettive sullo sfondo di una guerra che appare in tutta la sua follia, come un destino ineluttabile degli esseri umani…

PROMISE CINDERELLA n. 4

AMICI n.305

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Nonostante tutto, Hayame e Issei sembrano piano piano avvicinarsi e Hayame si ripromette di lasciare l’abitazione entro sei mesi. Quando viene a sapere che resta ancora poco tempo da condividere insieme, il ragazzo comincia a sentirsi ansioso. Nel frattempo, al ryokan fa la sua apparizione Seigo, vicedirettore e fratello maggiore di Issei e, all’improvviso, lui e Hayame si ritrovano ad andare da soli in un ristorante di classe…

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 9

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Il viaggio di Sanpei e Gyoshin in Camciatca continua! Dopo essere finalmente riusciti a catturare il tanto agognato esemplare di iwana ad anelli, i due amici sono pronti ad affrontare nuove sfide prima di rientrare in Giappone. Con loro c’è sempre Yachi il Bonzo, che in Camciatca tutti chiamano “Kahi”. Il nostro giovane appassionato di pesca riuscirà a far chiarezza sul misterioso legame tra Yachi e quel territorio selvaggio e senza eguali?

SOLO LEVELING n. 15

MANHWA n.100

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Grazie all’arrivo di Jinwoo Sung, il raid di Jeju si è concluso con la vittoria coreana. Ma il ragazzo non avrà tempo per riposare, perché si troverà bloccato in un altro red gate… Pericolose minacce e oscuri personaggi porteranno la storia di Jinwoo Sung a un nuovo livello!

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 5

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

La competizione nazionale raggiunge il suo culmine! La squadra dei combattenti di Seoul si trova a confrontarsi con formidabili avversari, che sfruttano sia le arti marziali che i superpoteri. Ma ben presto l’organizzazione degli incontri viene ostacolata da grandi pericoli…

TOWER OF GOD n. 12

MANHWA n.101

di SIU

€ 12,90

Dopo aver trovato il fiore di Zigaena ed essere passati al piano successivo, Bam e gli altri incontrano dei rappresentanti del FUG. Ora che i suoi compagni sanno che Bam sta scalando la torre per salvare la sua amica, cosa succederà?