Dragon Ball Super: il capitolo 100 chiude definitivamente l’arco Super Hero

Dragon Ball Super ha ufficialmente concluso l’arco narrativo intitolato Super Hero. Si tratta dell’adattamento manga degli eventi mostrati nell’ultimo lungometraggio, in cui Gohan Beast e Orange Piccolo hanno affrontato Cell Max e l’Esercito del Fiocco Rosso per l’ultima volta. Sebbene il manga abbia ricostruito un terreno familiare all’ultimo film della serie shonen, ha introdotto alcuni contenuti originali. Ora che la trama di Super Hero è finita, ci si chiede chiaramente cosa accadrà ai guerrieri Z.

Il capitolo 100 di Dragon Ball Super segue gli eventi che molti fan conoscono e che hanno già visto sul grande schermo. Ma è possibile rilegge il tutto sulle pagine a colori, che evidenziando meglio l’attacco finale di Gohan contro l’ultima incarnazione di Cell. Fortunatamente, il figlio di Goku riesce a conquistare una grande vittoria. E lo fa usando la sua versione del “Makankosappo”, facendo saltare la testa di Cell Max, che è il suo punto debole. Con la morte di Cell nelle prime pagine del manga, il capitolo 100 si occupa principalmente delle ricadute dello scontro.

L’unico cambiamento importante degno di nota è che il manga descrive in dettaglio cosa è successo a Carmine, il secondo in comando del nuovo Esercito del Fiocco Rosso. Infatti viene scortato lontano dal quartier generale, mentre afferma che dovranno tornare al “quartier generale della Red Pharmaceuticals”. Qui saranno piantati potenzialmente i semi del potenziale ritorno dell’organizzazione criminale. Proprio come il film, il recente capitolo del manga si conclude con Vegeta che vince contro Goku nella loro sessione di allenamento e gli Z-Fighters sulla Terra che celebrano la sconfitta di Cell Max.

Al momento, non c’è nessuna rivelazione su quello che ci sarà dopo. Anche se ci sono molti elementi da approfondire. Freezer rimane l’essere più forte dell’universo ed è ancora là fuori, il che significa potenzialmente che potrebbe essere il prossimo “grande villain” della serie. Dato che anche Carmine e l’Esercito del Fiocco Rosso sono ancora operativi, forse avranno ancora un po’ do spazio prima che il loro capitolo si chiuda completamente. Recentemente avevamo riportato però che il capitolo 100 avrebbe rivelato una novità sconvolgente, ma pare che bisognerà ancora aspettare.

