One Piece ha una costruzione narrativa pazzesca e tra misteri, segreti e vari retcon, Eiihciro Oda con il capitolo 1086 ci ricongiunge a un evento di 20 anni fa, mostrando e approfondendo i Gorosei e il loro legame con Imu. Il lettore comprende finalmente l’importanza dei Cinque Astri di Saggezza, soffermandosi anche sulla loro potenziale importanza. Dopo centinaia di capitoli l’autore mostra nuovamente le figure più importanti del mondo di One Piece, dando spazio ai loro volti e al loro carisma.

I Cinque Anziani furono introdotti nel 2002 all’interno del capitolo 233, pubblicato ufficialmente nel 28° numero di Weekly Shonen Jump, la storica rivista su cui il manga è serializzato dal 1997. Ora sullo stesso numero dopo 21 anni di preciso, rivediamo l’apparizione di questi personaggi, dove come anticipato si mostrano in tutto il loro “splendore”, scendendo nel dettaglio per quanto riguarda il loro rapporto con il grande e potente Imu, colui che siede al momento sul “Trono Vuoto”.

One Piece e il genio di Oda: l’autore ci ricollega a un evento di 20 anni fa

La rilevanza del capitolo 1086 di One Piece non è data solamente da questo grande ritorno, visto che il sensei Oda cita e mette in campo un’altra ipotesi molto interessante riguardante Shanks, il mentore di Luffy. A quanto pare “Il Rosso” potrebbe far parte dei Draghi Celesti, tramite un qualche legame ancora poco chiaro al pubblico, anche se l’ipotesi in questo caso è altamente tangibile grazie all’inserimento di un nuovo personaggio: San Garling Figarland.

Un altro colpo di genio dell’autore Eiichiro Oda ci ricollega a un evento accennato nei primi 200 capitoli del manga, approfondendo le figure più rilevanti all’interno di One Piece insieme a poche altre. Nei capitoli successivi probabilmente si aggiungeranno altri tasselli riguardanti le origini di Shanks, e di come esso sia riuscito a presentarsi alla corte dei Gorosei senza problemi.

Fonte Comic Book