Sand Land: Dungeon e missioni secondarie in un video “dietro le quinte”

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato di recente un video dietro le quinte inerente al prossimo titolo videoludico, Sand Land, ispirato all’opera di Akira Toriyama, papà di Dragon Ball. Il gioco verrà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Come leggiamo su ANN e da come vedete in calce, è stato pubblicato un video molto interessante che rivela di più sui vari dungeon del gioco e alcune missioni secondaria.

Il video dura circa 5 minuti e viene impostato come se fosse una vera e propria presentazione, descrivendo nel dettaglio alcuni particolari del titolo e mostrando succosi dettagli visivi. Al centro ci sono Samantha Reinert, Social Marketing Manager della Bandai Namco e Keishu Minami Game Producer di Bandai ovviamente.

SAND LAND – Dev Diaries Episode 2: Dungeons & Subquests va avanti così, con i due che discutono nel dettaglio del gioco, soffermandosi sulle missioni secondarie e appunto i Dungeon presenti, che a quanto pare sono davvero vari e vasti da esplorare. Ci sono dei veri e propri mondi da spolpare e il pubblico amante dell’opera di Akira Toriyama rimarrà molto soddisfatto.

Belzebù e il protagonista della storia e come ben sappiamo è stata creata dal papà di Dragon Ball all’interno di un manga one-shot uscito in territorio nipponico negli anni 2000, arrivato anche qui in Italia grazie a Star Comics. Inoltre è stato anche distribuito in Giappone un lungometraggio animato nell’agosto di quest’anno, tentando appunto di rilanciare e dare nuova linfa vitale a un franchise rimasto di nicchia, ma avente un grande potenziale.

Oltre la pellicola e il videogioco, senza dimenticare una nuova edizione del manga, la Bandai ha deciso di produrre una serie TV animata, dando così il giusto volto a questa storia molto interessante, tale prodotto uscirà nel 2024 su Disney+. Siamo pronti a esplorare questo nuovo mondo fatto di deserti, creature gigantesche e davvero tanto altro.

Fonte Anime News Network