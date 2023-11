Sand Land: annunciata la serie anime con una nuova storia!

Sand Land è un manga shonen scritto e disegnato dal mangaka Akira Toriyama, famoso in tutto il mondo per aver disegnato Dragon Ball. Chiaramente le vicende di Goku sono molto più famose rispetto a quelle di Sand Land, tuttavia non si può non dire che questo sia un altro importante progetto che ha attirato l’attenzione dei fan. Infatti quest’anno, il lungometraggio di Sand Land ha debuttato nelle sale in Giappone introducendo un mondo desertico con Belzebubù, il principe dei demoni.

Con il presente articolo vogliamo però riportare una novità molto interessante legata a Sand Land. Infatti la serie shonen in questione riceverà una serie TV anime che presenterà una storia completamente nuova. Questa darà continuità agli eventi presentati nel film. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Sand Land will be receiving a TV Anime Series with a brand-new story that continues from the movie.

SAND LAND: THE SERIES will start broadcasting in Spring 2024 on Disney Plus. pic.twitter.com/hQXfX0Y6Ra

