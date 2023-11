Jujutsu Kaisen: qual è la situazione degli animatori dopo le recenti polemiche?

Jujutsu Kaisen sta lasciando tutti i fan della serie a bocca aperta in ogni singolo episodio dell’anime rilasciato. Tuttavia c’è un lato oscuro dietro la produzione dell’anime prodotto da MAPPA, in quanto le condizioni di lavoro degli animatori non è rosea. Il successo di Jujutsu Kaisen si è riconfermato anche con la seconda stagione l’entusiasmo dei fan è aumentato con l’inizio dell’arco narrativo di Shibuya. Ma il tutto va in forte contrapposizione con diversi preoccupanti post dello staff di produzione. Sono ormai settimane che gli animatori di Jujutsu Kaisen criticano le loro condizioni di lavoro sui social media e le cose stanno per raggiungere un punto di rottura.

Nell’ultimo mese, almeno cinque animatori o registi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen hanno parlato dell’inaccettabile programma di produzione dell’anime. Queste critiche hanno subito attirato l’attenzione dei fan. Inoltre la seconda stagione ha sofferto alcuni cali di qualità dall’inizio dell’arco narrativo di Shibuya. Ma prima dell’episodio 17, un certo numero di animatori di Jujutsu Kaisen si sono rivolti ai social media per prendere pubblicamente le distanze dall’anime che va avanti.

Arai Kazuto, uno dei registi dello spettacolo, ha scritto: “Sono arrivate cattive notizie e sono molto sopraffatto. Questa è la fine più noiosa a cui riesco a pensare. Ah, la festa è finita. Sciogliamoci“. In un post successivo, Kazuro ha aggiunto di essere “seriamente demoralizzato. Niente è più divertente. Non lo sopporto“.

Anche altri animatori che hanno lavorato alla seconda stagione di Jujutsu Kaisen hanno espresso la loro opinione con l’arrivo dell’episodio 17. Amphibi ha semplicemente pubblicato “la fine” su X con un’emoji con un teschio. A, come Okubo Shunsuke, hanno condiviso schizzi di un animatore di nome Shirobako, che sembra completamente esausto. Quanto ad altri, questi hanno semplicemente ritwittato post che criticavano studio MAPPA per il suo ambiente di lavoro infernale.

Forse uno dei post più rappresentativi del team di Jujutsu Kaizen viene da Honehone. L’artista ha già denunciato MAPPA per le sue terribili aspettative, e il suo post più recente su X lo evidenzia. “L’intero staff riesce in qualche modo a completare un progetto secondo un programma che normalmente sarebbe impossibile da rispettare, scatenando l’inferno, e poi le persone sopra di loro che vedono solo i risultati dicono: ‘possiamo farcela!’ e non riescono ad apportare miglioramenti“, ha condiviso l’artista.

Fonte – Comicbook