La balena della tempesta | Recensione

Un albo illustrato poetico e per gli animi più sensibili. Adatto ad ogni età, perché insegna l’importanza e il rispetto per la natura. Ma anche il forte legame d’affetto e fiducia tra padri e figli.

Alfredo Paniconi 2023-11-27T07:00:52+01:00 Un albo illustrato poetico e per gli animi più sensibili. Adatto ad ogni età, perché insegna l’importanza e il rispetto per la natura. Ma anche il forte legame d’affetto e fiducia tra padri e figli. Testi: Benji Davies Illustrazioni: Benji Davies Traduzione: Anselmo Roveda Casa Editrice: Giralangolo Genere: Poetico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 25,2×28,4 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2023 Prezzo: 16 €

La vita in rival al mare è il sogno di tante persone. Lungo il bagnasciuga si può trovare qualsiasi cosa. Rifiuti rigettati dal mare, tesori preziosi e animali in difficoltà. In questo albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi, si tratta proprio di quest’ultimo caso. La balena della tempesta, è un albo illustrato scritto e illustrato da Benji Davies, tradotto da Anselmo Roveda e pubblicato da Giralangolo nel maggio 2023, nella sua versione per il 10° anniversario. Infatti era già uscita una versione classica nel maggio 2015. Il titolo originale, è uscito in inglese con Henry Holt Books for Young Readers nel settembre 2014, con il nome di The Storm Whale.

In questo albo illustrato si narrano le vicende di Nico, un bambino che vive in riva al mare, col papà sempre fuori a pesca e 6 gatti a tenergli compagnia. Nico passa il suo tempo passeggiando sul bagnasciuga. Un giorno, dopo una tempesta, lungo la riva scorge una sagoma curiosa, che si rivela essere una piccola balena. Il bambino prova ad accudirla senza farsi scoprire dal padre. Ma una balena in una vasca da bagno non passa di certo inosservata. Così il padre, quando lo scopre, non sgrida il figlio ma lo aiuta a riportare il piccolo cetaceo in mare. Dopo ciò il genitore aiuterà il bambino a capire l’importanza del suo gesto e il rispetto della natura. Perché la natura ripaga sempre quando viene rispettata.

Benji Davies in questo suo albo illustrato rappresenta la forza dell’amicizia e dell’amore per la natura. Questo lo fa attraverso la tenerezza del rapporto padre e figlio. Ma anche nell’eccitazione della piccola avventura e incontro che Nico non potrà mai dimenticare. Una storia dolce e positiva su cosa significhi amare qualcosa o qualcuno e capire quando è il momento per lasciarla andare. L’accento è posto sulla bellezza della natura che ci circonda in ogni sua manifestazione. Una natura che il bambino impara quindi a vivere da pari a pari.

Lo stile illustrativo usato da Benji Davies è evocativo e di grande impatto. Le scenografie in cui il bambino e il padre si muovono. La caratterizzazione dei personaggi è classica, molto graziosa e dolce nelle raffigurazioni. Ci si immedesima benissimo sia nel piccolo Nico, sia nel padre. Ma anche nella natura che tutto avvolge e tutto abbraccia. Le meravigliose tavole si susseguono una più bella dell’altra. Il ritorno all’oceano della balena accompagnata dal genitore col figlio e il saluto della balena mentre i due sono in riva al mare sono di una bellezza emozionante.

Questo albo illustrato confezionato da Giralangolo è ancora una volta un bellissimo libro sotto ogni aspetto. Rispetto alla versione classica, questa realizzata per il 10° anniversario dell’opera originale, ha una diversa copertina. Oltre ad avere una qualità dei materiali superiore. Inoltre, alla fine del libro, ha anche una illustrazione speciale con dedica dell’autore e una nota in cui racconta come questa storia sia nata. Questi aspetti la rendono senza dubbio un’edizione speciale e molto preziosa, per tutti gli amanti di questa storia che è ormai un classico.

Conclusione – La balena della tempesta

La balena della tempesta è un albo poetico e delicato che collega l’amore per la natura a quella di un padre per il figlio. La storia è piuttosto semplice e lineare ma colpisce proprio per la dolcezza con cui viene narrata. Il testo e le illustrazioni imprimono alla storia un ritmo placido e calmo. Come delle piccole onde che si infrangono sul bagnasciuga. Il protagonista e i suoi comprimari sono ben caratterizzati. Ma quello che colpisce più di tutti è l’atmosfera che avvolge e coinvolge il lettore. Si sente il profumo della salsedine, il rumore delle onde e il fruscio del vento sulle dune di sabbia. I colori freddi del mare e del cielo plumbeo trasportano subito sull’isoletta di Nico.

Il messaggio veicolato da questo albo è molto importante e riguarda il rispetto per la natura. Una natura di cui l’uomo fa parte e di cui deve rispettare i limiti e la sua selvaggia bellezza. In conclusione La balena e la tempesta è un libro adatto a tutti, dai più piccoli ai più grandi. I bambini avranno facilità a riconoscersi in Nico, il piccolo protagonista della storia. Mentre gli adulti, si identificheranno col padre, che dà i giusti consigli al figlio e lo indirizza verso la scelta migliore. Oltre poi a sostenerlo e stargli accanto per fargli capire l’importanza del suo gesto.