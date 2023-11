Più Libri Più Liberi, le prime anticipazioni della fiera della piccola e media editoria

L’edizione 2023 di Più libri più liberi, avrà come tema Nomi, cose, città, animali. La fiera della piccola e media editoria organizzata da AIE. Anche quest’anno si terrà alla Nuvola di Fuksas nella zona dell’Eur a Roma dal 6 al 10 dicembre.

Come molti sanno, Nomi, cose, città, animali è un gioco di bambini, che alcuni di noi hanno sicuramente fatto durante l’infanzia. Si gioca sorteggiando una lettera dell’alfabeto e attorno si costruisce il caleidoscopio dell’immaginazione. Ogni lettera ha il suo grado di difficoltà e spesso si utilizzano le stesse parole. Specie su lettere più ostiche come ad esempio la zeta. La sfida è dunque quella di trovare parole più desuete per sfuggire alla penalità dei punti dimezzati in caso di coincidenza di risposta con gli avversari di gioco.

Moltissime saranno anche quest’anno le case editrici coinvolte nell’evento di Più Libri più Liberi. Si parla di editori appartenenti alla media e piccola editoria, ma che costituiscono il nucleo centrale del mercato editoriale. Ci saranno ovviamente moltissimi editori che pubblicano fumetti. Alcuni sono infatti specializzati in graphic novel, albi illustrati, divulgativi o narrativa per ogni target d’età. Tra le altre infatti troveremo alcune vecchie conoscenze del mondo del fumetto come: Tenué, Il Castoro, Franco Cosimo Panini, Il Barbagianni, Sabir e tanti altri. Gli stand degli editori si disporranno come sempre su due livelli. C’è anche uno spazio conferenze al piano superiore della struttura. All’interno dellenorme nuvola che si tingerà di rosso. Il colore ufficiale del logo della fiera.

Conferenza stampa di presentazione di Più Libri Più Liberi

Ci sono già alcune anticipazioni riguardo l’evento. Uno spazio sarà ovviamente dedicato all’autrice, Michela Murgia, scomparsa di recente. Le sarà infatti dedicato l’incontro di chiusura della fiera, il 10 dicembre alle 18.30 in Auditorium. Ci saranno delle testimonianze video, i raduni dei lettori e lettrici in giro per il mondo, scrittori e scrittrici che parleranno intorno ai suoi libri.

Il programma di questa edizione di Più libri più liberi, costruito dalla curatrice Chiara Valerio, sarà completamente svelato martedì 21 novembre. Quando si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’evento. Non ci resta che aspettare con trepidante attesa la prossima settimana dunque.