Tra le uscite J-POP Manga del 15 novembre 2023 si segnala Akane Banashi, con il numero 2, seguito dalla dark saga di Choujin X 5 e l’atteso manga sulla montagna di Shinichi Ishizuka Gaku 3.

Continuiamo con la nuova edizione di I am a Hero, arrivata al 20esimo volume e la dolceamara storia de Il mio Matrimonio Felice 4.

Le nottate insonni del club di astronomia ci faranno compagnia con Insomniac After School 7, mentre torna la romance più carina del momento, Lei e il suo cane da guardia 2.

Arriva anche il secondo volume del cofanetto full color di Tokyo Revengers: Stay Gold

Edizioni BD ci porta il secondo volume del battle-shonen fantasy di Lorenzo Magalotti, Qwest! 2.

Inoltre, arriva il primo volume della saga di avventura che sta conquistando Webtoon: Turtle e Nova 1, di Daniele Turturici e Axel Novelli.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 15 novembre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 15 novembre 2023

Akane Banashi 2

di Yuki Suenaga e Takamasa Moue

€ 6,90

Akane accompagna Kyoji, in qualità di suo zenza, nel suo incarico presso una casa di riposo. A quale soluzione sarà giunta per rendere il pubblico più soddisfatto del suo rakugo? In seguito, la ragazza viene a sapere di un concorso di rakugo per studenti, che avrà a capo della giuria Issho Arakawa. Desiderosa di prendervi parte, si vedrà imposta una condizione dal maestro Shiguma…

Choujin X 5

di Sui Ishida

€ 6,90

Tokio e i suoi compagni hanno deciso di diventare Keeper della Yamato Mori, e raggiungono le Isole delle Bestie per sottoporsi a un allenamento speciale. Tuttavia, lì compare anche un gruppo guidato da Chandra per cercare “il Beast Choujin”. Riusciranno gli altri a difendere Tokio da nemici tanto potenti?

I am a Hero 20

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe.

Il mio matrimonio felice 4

di Akumi Agitogi

€ 6,50

Miyo Saimori, giovane fanciulla nel Giappone del XIX secolo, non desidera che una piccola dose di gioia. Nonostante la sua famiglia possegga abilità sovrannaturali da generazioni, Miyo non ne ha ereditata alcuna e, in casa, è considerata alla stregua di un peso morto, evitata da tutti e trattata come una serva dalla sua violenta matrigna. Raggiunta l’età da marito, Miyo viene data in sposa all’erede della famiglia Kudo, noto per essere un uomo crudele e spietato.

Insomniacs after school 7

di Makoto Ojiro

€ 6,90

Il viaggio giunge a destinazione con le rovine di Mawaki e ha inizio il secondo quadrimestre. Nonostante i vincoli e le difficoltà dell’adolescenza, Ganta e Isaki si ostinano a proteggere quello spazio solo per loro…

Lei e il suo cane da guardia 2

di Hatsuharu

€ 6,50

Isaku Senagaki sta per iniziare il primo anno di liceo e non vede l’ora di tuffarsi in questa avventura, di fare nuovi amici e magari, perché no, di innamorarsi, come una qualsiasi fanciulla della sua età. Peccato però che la famiglia di Isaku non sia esattamente come le altre: suo nonno, infatti, è a capo del gruppo Senagaki, un’organizzazione yakuza molto temuta in tutto il Giappone. Uno dei membri della gang, l’iperprotettivo Keiya, si è perfino iscritto con l’inganno alla stessa scuola di Isaku, per tenere d’occhio la ragazza, convinto che lei sia troppo immatura e ingenua per l’amore. Quello che il giovane Yakuza non sa è che lei ha già da tempo qualcuno nel cuore… Ed è proprio lui!

Tokyo Revengers: Stay gold

di Ken Wakui

€ 9,90

Stay gold, contiene i capitoli extra, inediti in Italia, che l’autore ha realizzato per i booklet dei cofanetti giapponesi di DVD e Blu-Ray dell’anime di Tokyo Revengers.

EDIZIONI BD

Turtle & Nova 1

di Axel Novelli e Daniele Turturici

€ 15,00

Turtle era il più grande cacciatore di tesori sulla piazza ma, dopo la perdita del suo mentore, ha deciso di lasciare quella vita per sempre. Nova, deciso a salvare il suo popolo, ha attraversato l’intero Continente per chiedere a Turtle di dare la caccia a un leggendario artefatto, qualcosa che potrebbe cambiare il loro mondo per sempre. Turtle dovrà rispolverare le sue vecchie abilità per completare la missione più difficile di tutta la sua carriera!

RISTAMPE

Hell’s Paradise – Jigokuraku 10

Frieren – Oltre la fine del viaggio 1

Trigun Maximum 10 e14

HoriMiya 3, 4, 6 e 14

Lovesick e altre storie

Voci e altre storie

Oblio e altre storie

USCITE DIGITALI

Akane Banashi 02

Choujin X 05

Komi can’t communicate 10, 11 e 12