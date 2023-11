Tra le uscite manga Star Comics del 15 novembre 2023 si segnala l’arrivo dello spin-off de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak con il primo di tre volumi.

Inoltre tanti altri titoli, tra cui la conclusione di Children of The Wales e i nuovi volumi di Welcome to the Ballroom e One Piece New Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 15 novembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 15 novembre 2023

CHILDREN OF THE WHALES n. 23

MITICO n.298

di Abi Umeda

€ 6,90

UN VIAGGIO FANTASTICO A BORDO DI UNA CITTÀ FLUTTUANTE, DALLA QUALE NON VORRETE PIÙ SCENDERE.

Gli abitanti della balena di fango danno il via al loro piano per fermare il Kataklysmos, pronti anche a sacrificare la loro stessa vita. Tuttavia, la forza di Liontari, che si è fuso con il Nous, è davvero troppo grande… Le cronache delle emozionanti battaglie degli abitanti della Balena di Fango giungono al loro volume conclusivo!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 41

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Prima di tornare in America, Yukiko porta i Detective Boys a vedere in anteprima il nuovo film di Kamen Yaiba. Ma nelle tenebre della sala si verifica un nuovo omicidio e, fuori, ombre sospette girano intorno a Conan e Haibara. Che l’organizzazione abbia fiutato qualcosa…?!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 19

di Akira Toriyama

€ 15,00

Su Namecc, continua la sfida per il possesso delle sfere del drago tra terrestri, Vegeta e Freezer. Quest’ultimo, tuttavia, per accelerare i tempi ha mandato a chiamare la temibile Squadra Ginew. Nel frattempo Goku, che grazie al suo allenamento a gravità aumentata ha raggiunto un livello mai visto prima, continua ad avvicinarsi al pianeta a tutta velocità!

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: CRAZY DIAMOND’S DEMONIC HEARTBREAK n. 1

ACTION n.351

di Hirohiko Araki , Kouhei Kadono , Tasuku Kurasuma

€ 5,90

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNO DEGLI SPIN-OFF PIÙ ATTESI DI JOJO!

Ricevuto l’incarico di cercare un pappagallo scomparso, Hol Horse si dirige verso Morio-cho, nei pressi della città di S, portandosi dietro Boingo. Mentre cammina per strada, gli tornano in mente alcune parole dette un tempo da Dio: “Il marciapiede è ampio…”. All’improvviso, un’automobile si dirige all’impazzata verso di lui! Grazie a una misteriosa forza riesce a evitare l’incidente, ma in quel momento fa la sua comparsa uno strano ragazzo in uniforme scolastica con un’acconciatura pompadour…

Arriva finalmente in Italia uno degli spin-off più attesi di JoJo! Fan del maestro Araki, preparatevi a sognare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

ONE PIECE NEW EDITION n. 101

GREATEST n.275

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Confidando nella “rinascita” di Rufy, sicuri che il loro capitano non potrebbe mai rinunciare a sconfiggere l’Imperatore e capitano dei Pirati delle Cento Bestie, i suoi compagni e alleati continuano a scontrarsi violentemente con gli ufficiali nemici. Nel frattempo, sul terrazzo, sta per avere inizio un duello fatale tra Kaido e Yamato, genitore e progenie…

VANISHING MY FIRST LOVE n. 7

SHOT n.267

di Aruko , Wataru Hinekure

€ 6,50

Aoki viene a sapere che l’università in cui vuole andare Ida si trova a Kyoto, e la cosa lo mette in grande agitazione. I due finiscono per partecipare all’Open Campus, trovandosi a trascorrere insieme due giorni e una notte… E che succederà nel corso dell’appuntamento di Hashimoto e Akkun per divertirsi durante le vacanze estive?

WELCOME TO THE BALLROOM n. 6

MITICO n.299

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Tatara torna alle basi allenandosi in solitaria ma, com’è ovvio, per partecipare al torneo dovrà trovare una partner con la quale ballare. Chinatsu Hiyama, una sua compagna di classe con esperienze di ballo, alla fine ha rifiutato la sua proposta di allenarsi in coppia, ma sarà davvero finita così…?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

YURI IS MY JOB! n. 5

QUEER n.74

di Miman

€ 6,90

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Sumika, vedendo crescere i sentimenti della ragazza, cerca di convincere Kanoko a rinunciare a Hime. Di fronte al suo rifiuto, le inizia a raccontare dei problemi che l’amore ha portato in passato all’Istituto Liebe e della vicenda che la riguardò direttamente. Nel frattempo, l’elezione di Miss Blume arriva alla sua fase finale…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)