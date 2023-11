One Piece 1083: la Cross Guild debutta nell’anime

L’anime di One Piece ha recentemente visto la conclusione dello scontro iconico tra Rufy e Kaido. Questo ha rappresentato uno dei momenti più importanti del manga e dell’anime in generale, dato che finalmente il protagonista ha superato i propri limiti. Ancora più importante, Rufy ha mantenuto la sua parola ancora una volta, liberando il paese chiuso dalla tirannia soffocante dell’Imperatore.

One Piece ha rivelato diversi aggiornamenti sul piccolo schermo. E uno di quelli sicuramente più importanti e attesissimi dai fan era il debutto del Gear Fifth di Rufy. Si tratta più precisamente del risveglio del Frutto del Diavolo Gom Gom, in realtà, Frutto Zoo Zoo mitologico modello Nika, il Dio del Sole. Questo nuovo livello raggiunto dal capitano dei Cappelli di Paglia, ha consentito al protagonista di mettere fine all’esistenza di Kaido.

Dopo questi lunghi eventi sanguinosi, la ciurma di Rufy si è preso una meritata pausa, con Wano in costante festa dopo essersi finalmente liberata di Kaido e Orochi. Man mano l’anime sta rivelando le novità del mondo esterno e degli altri mari. E tra questi vogliamo riportare i momenti salienti dell’episodio 1083 di One Piece, che ha riportato sul piccolo schermo una nuova organizzazione interessante. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider pewpiece. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, l’episodio 1083 ha introdotto sul piccolo schermo la Cross Guild! Si tratta di un’organizzazione creata da Crocodile e Drakul Mihawk dopo lo scioglimento della Flotta dei sette. Nonostante siano loro due i principali punti di riferimento, ve ne è uno molto amato dai fan. Si tratta di Buggy il Clown e quello che è ancora più bizzarro, è che tutti credono che la Cross Guild sia comandata dal Clown. E proprio questo fraintendimento, lo ha portato a essere eletto il nuovo Imperatore del Mare insieme a Rufy.

Questo è dovuto alla realizzazione del manifesto dell’organizzazione. Si può vedere il Jolly Roger, costituito dal volto di Buggy in alto e al centro, mentre i veri artefici dell’organizzazione si trovano ai lati. La particolarità della Cross Guild è quella di mettere delle taglie sulle teste sui marine, caratterizzate da un numero di stelle o corone.