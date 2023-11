One Piece 1098: Oda rivela il significato di “Jewerly” nel nome di Bonney

One Piece conta un elevato numero di personaggi, ognuno dei quali ha una un proprio spazio all’interno dello sviluppo degli eventi del manga. Nonostante Eiichiro Oda abbia iniziato a lavorare al manga nel 1997, data di debutto ufficiale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, tutt’oggi One Piece è pieno di misteri che stanno venendo alla luce da quando è iniziato la saga conclusiva del manga.

Da diversi capitoli, infatti, Oda sta rivelando sempre più dettagli sul passato di Kuma. Si tratta dell’ex membro della Flotta dei Sette e dell’ufficiale dell’Armata Rivoluzionaria di Dragon. Una delle maggiori novità legate a questo personaggio era il suo legame con Bonney. Si tratta di uno dei pirati che appartiene alla Peggiore delle Generazioni e si fa comunemente chiamare Jewelry Bonney. E con il presente articolo vogliamo riportare che il capitolo 1098 di One Piece ha rivelato il significato di “Jewerly” nel nome di Bonney.

Tutti credono che Kuma sia il padre di Bonney, ma il capitolo 1098 ha ribaltato ogni cosa. Infatti si scopre che la madre di questo pirata è GInny, che ha incontrato Kuma durante i tragici eventi di God Valley. Una volta scappati insieme, avevano iniziato a vivere una vita tranquilla insieme nel regno di Sorbet. Tutto però cambia quando un Drago Celeste la rapisce per fare di Ginny la sua sposa. Questa condizione forzata però dura solo due anni, dopodiché viene liberata perché contrae una malattia incurabile e decisamente particolare.

Verso la fine dei due anni di matrimonio/prigionia, Ginny mette al mondo una piccola bambina che rimarrà presto senza madre. Sarà quindi Kuma ad occuparsene. La madre di Bonney è morta per via di una malattia che si manifesta con una diffusione di tante macchie blu e dure come pietra. Pare che sia tutto dovuto alla forte esposizione costante alla luce solare e si scopre che anche Bonney sia affetta da questa malattia. Quindi per arrestarne il processo la prima cosa da fare è limitare l’esposizione della bambina al sole.

Nessuno è mai riuscito a trovare una cura e tutti stavano alla larga da Bonney, facendola sentire diversa e a disagio. Così, per tirarla su dagli insulti legati alle macchie presenti sul suo volto, Kuma le dice che in realtà sono come gioielli. Questi la rendono bellissima e quindi tutti sono invidiosi di lei.