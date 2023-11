Le uscite DC Panini del 9 novembre 2023

Un’incredibile edizione deluxe della storia di Batman ambientata in Europa!

Il Pipistrello e la sua nemesi sono stati infettati da un misterioso virus, per sopravvivere dovranno collaborare per la prima volta.

Un viaggio senza respiro per il Cavaliere Oscuro, da Gotham a Berlino, Parigi, Praga e Roma.

Per la prima volta, i layout completi in bianco e nero di Giuseppe Camuncoli per la storia di Matteo Casali e Brian Azzarello