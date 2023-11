One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1098

One Piece sta proseguendo con l’ultimo arco narrativo attualmente in corso, che sancirà la conclusione del lungo viaggio di Monkey D. Rufy. Eiichiro Oda per oltre 20 anni, ha lavorato ininterrottamente a quella che si può considerare la serie manga più amata, famosa e seguita di sempre. Gli ultimi capitoli del manga hanno introdotto diversi dettagli molto importanti relativi al passato oscuro del manga relazionato al Governo Mondiale. Infatti si tratta dell’organizzazione più potente del mondo di One Piece e che governa ovunque.

Ma nasconde tantissime ombre e una in particolare è tenuta nascosta gelosamente. Ma il capitolo 1096 e 1097 hanno rivelato diverse atrocità che si sono verificate sull’isola di God Valley. E Oda ha raccontato tutto dal punto di vista di Kuma, sul quale il mangaka si è concentrato in maniera piuttosto particolare. Si tratta dell’ex membro della Flotta dei Sette e ufficiale dell’Armata rivoluzionaria, ma prima di tutto questo ha vissuto come schiavo dei Draghi Celesti solo per essere discendente dei Bucanieri.

Si tratta anche del padre di Bonney e pare che il prossimo capitolo si concentrerà proprio su questo personaggio. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1098. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito il contenuto:

Il capitolo 1098 di One Piece si intitolerà “La nascita di Bonney” e il manga riprende dal rapimento di Ginny. Si scopre infatti che era opera di un Drago Celeste che l’aveva costretta a diventare sua moglie. Ma dopo due anni viene liberata da questa schiavitù per aver contratto una malattia mortale e prima di morire riesce a incontrare un’ultima volta Kuma. Questo perché Kuma aveva localizzato la posizione di Ginny e si era teletrasportato lì con il suo potere ma era troppo tardi.

Quando arriva, Kuma vede che Ginny teneva tra le sue braccia una piccola bambina, che aveva contratto la stessa malattia di sua madre. Questa bambina era Bonney. Come si può immaginare, Kuma si prende cura della piccola orfana e si potrà vedere come lei crescerà con lui. A questo punto non ci sono dubbi sul fatto che Kuma non sia il vero padre di Bonney.

Il capitolo si chiude con il ritorno al trono del Regno di Sorbet del Re Becori, che tornerà a causare problemi.