Dragon Ball Daima è l’anime volto a festeggiare i 40 anni del franchise e per questo Akira Toriyama è molto coinvolto all’interno del progetto, infatti storia, soggetto e personaggi sono i suoi. L’anima di Dragon Ball GT è ancora viva nel cuore del sensei e per questo possiamo essere fiduciosi del tutto e forse tale serie animata potrebbe essere un primo tassello importante da anni ormai, che potrebbe riportare il franchise verso il suo “antico” splendore”.

La trama è ancora avvolta nel mistero ma come sappiamo da alcune settimane questa nuova serie vede tutti i nostri eroi rimpiccioliti per uno strano motivo, ancora non rivelato dalla Toei. Questo non cambia le carte in tavola solamente a livello visivo, vista la mutazione totale del volto di Dragon Ball. Per la prima volta tutti i protagonisti della storia hanno un “downgrade” e anche i combattimenti che vedremo in Daima potrebbero essere diversi dal solito, se non simili ai primi capitoli dello storico franchise.

Come leggiamo dal post di @@EmperorBigD, la prima puntata di Daima sarà altrettanto violenta come le prime serie di Dragon Ball, quindi la controparte infantile non prevarrà solamente perché i nostri eroi saranno dei bambini: “DragonBallDaima avrà un combattimento molto sanguinolento in stile DBZ, all’interno del primissimo episodio. Stanno sicuramente cercando di attirare le persone che sono state deluse da DBS.”

#DragonBallDaima is going to have a DBZ-styled fight and blood in the very first episode. They are definitely trying to hook people who were let down by DBS. — Geekdom101 (@EmperorBigD) November 2, 2023

Dragon Ball Daima: il primo episodio conterrà uno scontro violento

L’ultima frase del post “stanno cercando di recuperare sulla delusione dei fan per DBS”, potrebbe anche essere vera e forse per questo Toriyama si è inserito all’interno del progetto “Daima”, al momento previsto per la seconda metà dell’anno prossimo. Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale ma quasi sicuramente arriverà verso l’autunno dell’anno prossimo. Non ci resta l’attesa per scoprire nuovi dettagli in merito alla serie.

Fonte Twitter