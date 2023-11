La pioggia di stelle | Recensione

Un albo illustrato per assaporare il sapore delle vecchi fiabe avvolti da un atmosfera dolce e natalizia. Consigliato per chi ama i racconti di una volta a sfondo morale

Alfredo Paniconi 2023-11-15T07:00:44+01:00 Un albo illustrato per assaporare il sapore delle vecchi fiabe avvolti da un atmosfera dolce e natalizia. Consigliato per chi ama i racconti di una volta a sfondo morale Testi: Jacob Ludwig Karl Grimm e Wilhelm Karl Grimm Illustrazioni: Štěpán Zavřel Casa Editrice: Bohem Press Genere: Fiaba Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 20×29 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 16 €

Molti di noi sono cresciuti con i racconti dei fratelli Grimm. Sia raccontati per forma orale, letti sui libri o visti sotto forma di cartone animato. Quelle storie ormai fanno parte di noi, sia perché appartengono alla nostra infanzia, ma ancora di più perché appartengono alla nostra cultura europea e occidentale. Negli anni hanno subito molte rivisitazioni, qualche stravolgimento ed edulcorazione. Ciò nonostante, mantengono ancora vivo e forte il loro messaggio, non solo educativo ma anche magico. In La pioggia di stelle troviamo una delle storie più amate dei fratelli Grimm. Riedita in una veste deliziosa, con l’adattamento di Francesca Romanini, le meravigliose illustrazioni di Štěpán Zavřel, e pubblicato da Bohem Press nel ottobre 2023.

La storia è molto semplice, e anche per questo molto toccante. Si narra la storia di una bambina, sola al mondo e povera. Era così povera che non aveva neanche una stanzetta dove vivere e un letto dove dormire. Ma era buona e brava. Nonostante le sue difficoltà la bambina, durante un suo viaggio, dona quel poco che ha a chi incontra, fino a ritrovarsi privata di ogni cosa. Addirittura delle vesti e delle scarpe. È a questo punto che nel buio della notte scende una pioggia di stelle che la riveste di luce e le dona più di quello che aveva all’inizio. Una ricompensa per il suo grande atto di generosità. Questa fiaba trasmette l’importante messaggio di donare con amore. Non solo donare fine a se stesso, ma anche sapere donare e donarsi al prossimo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Jacob Ludwig Karl Grimm e Wilhelm Karl Grimm non hanno certamente bisogno di presentazioni. I loro racconti sono ormai diventati incona stessa della fiaba classica che tutti noi conosciamo. In questo loro racconto ci parlano dell’importanza del dono in una chiave altamente simbolica e narrata con la classica formula: sacrificio per ricompensa. L’adattamento in italiano di Francesca Romanini ne valorizza il messaggio grazie ad un testo semplice ed essenziale. Il registro testuale è dunque lineare, che si rifà ad una narrazione di fiaba antica, senza troppi fronzoli, periodi lunghi o parole difficili. Un testo asciuto e anche per questo il messaggio arriva forte ed immediato. La storia è narrata da un narratore, esterno ai fatti, ma nonostante questo, trasmette delle forti emozioni.

Per chi non lo conoscesse, Štěpán Zavřel è stato un artista poliedrico con studi internazionali di pittura, animazione, scenografia e costume teatrale. Nel 1983 fonda la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia e nel 1988 la Scuola Internazionale d’Illustrazione. In questo albo, Štěpán Zavřel ambienta la fiaba in un paesaggio candidamente innevato. Per rendere al meglio questo aspetto visivo, utilizza la tecnica dell’acrilico che gli permette le sovrapposizioni di strati di pittura. Il risultato è infatti meraviglioso. Riuscendo a rendere la neve, le stelle e il cielo e i personaggi che animano ogni tavola in un’armonia perfetta.

Questo albo illustrato realizzato da Bohem Press è un prodotto confezionato con grande cura e amore in ogni suo piccolo dettaglio. Si può definire il classico albo da donare a Natale. Sia per quanto riguarda le atmosfere magiche e sognanti dell’inverno. Ma anche per il messaggio che trasmette, riguardante l’importanza del dono. La grande potenza delle illustrazioni di Štěpán Zavřel è valorizzata dal tipo di carta usata. I colori infatti, sia nella copertina cartonata e lucida, sia nelle pagine interne sono brillanti e vivi. Sembra realmente di trovarsi in mezzo ad una tempesta di neve in una fredda giornata invernale.

Conclusione – La pioggia di stelle

La pioggia di stelle è un albo delicato e profondo che parla dell’importante gesto del donare. Un libro altamente natalizio, sia per atmosfere che per messaggio veicolato quindi. Un regalo perfetto per i bambini che imparano a leggere. Ma questo libro non è solo consigliato ai bambini. Infatti contiene una storia e un messaggio che sono molto importanti anche per gli adulti. Anche l’aspetto estetico dell’albo, nella fattispecie con le sue illustrazioni, realizzate da uno dei più famosi illustratori dello scorso secolo, merita da solo l’acquisto.

In conclusione è un albo illustrato assolutamente consigliato per trasmettere ai più piccoli l’importanza del gesto del dono. Quindi il regalo ideale quando si avvicina il Natale, anche per le dolci atmosfere che pervadono il libro. Ma è una lettura da cui possono trarre insegnamento anche i più grandi. Oppure per fare un dolce tuffo nel passato. In una delle classiche storie dei fratelli Grimm con cui tanti di noi sono cresciuti.