Le Mantidi | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-11-14T07:00:44+01:00 Un graphic novel molto particolare e atipico. Un modo del tutto inedito di raccontare i conflitti interiori che viviamo quando i rapporti familiari e amorosi si contrappongono. Un libro consigliato per i lettori che amano delle letture complesse con coinvolgimenti sentimentali Testi: Sara Dealbera Disegni: Sara Dealbera Casa Editrice: Tunué Genere: Sentimentale Fascia di età: dai 14 anni Pagine: 176 pp. Formato: 17,5×24,7 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 21 €

Di storie che intersecano i rapporti amorosi con quelli familiari ce ne sono davvero molti. La famiglia è una parte di noi che resterà per sempre, che noi lo vogliamo o meno. L’amore è la spinta alla ricerca di nuovi rapporti, di nuovi sentimenti e di crearsi una famiglia propria. Non sempre il processo di passaggio da una fase all’altra della nostra esistenza è semplice o indolore. Spesso ci sono delle complicazioni e dei punti di frizione tra i due mondi. In Le mantidi si parla proprio di una storia d’amore e di contrasti familiari. Ma in una situazione del tutto inedita. Questo graphic novel è scritto e disegnato da Sara Dealbera e pubblicato da Tunué nel settembre 2023.

La protagonista della storia narrata in questo graphic novel è Caterina. Lei è cresciuta tra le mura della cascina Tetti Lupa. Un luogo nato per accogliere donne sole e in fuga dalle violenze e dai dolori della vita. Tetti Lupa è una sorta di grembo materno e familiare per Caterina. Ci sono solo donne che sono tra loro figlie e sorelle. Questa è l’unica realtà che Caterina conosce. All’interno di Tetti Lupa non sono ammessi gli uomini, perché sono considerati la causa principale di tutte le sofferenze delle donne. Soltanto Terzo fa eccezione. Un bambino che ha la stessa età di Caterina. Sono amici e compagni di giochi, essendo cresciuti insieme.

All’interno delle mura di Tetti Lupa c’è qualcosa di cupo e misterioso che aleggia. Qualcosa che Caterina percepisce ma non capisce, fino all’accadere di drammatico evento che segnerà uno scollamento emotivo nella protagonista. La morte accidentale di Terzo. Un incidente che Caterina capirà solo anni dopo. Quando si troverà a varcare la soglia di Tetti Lupa e a scoprire il mondo esterno. Qui troverà l’amore e il suo conflitto tra le rigide regole all’interno della sua cerchia familiare e il suo desiderio di una vita diversa al di fuori di quelle mura.

Sara Dealbera è alla sua opera prima con questo graphic novel. Ne Le Mantidi è autrice sia dei testi che dei disegni. Possiamo tranquillamente affermare che con questa suo primo libro realizza un lavoro davvero ottimo e di gran spessore. Tetti Lupa sembra un luogo realmente esistito, nonostante le sue regole assurde e sanguinarie. I personaggi che abitano questo posto non sono mai limpidi. Ogni personalità ha un lato torbido più o meno evidente. E viene fuori soprattutto quando si rapporta con il sesso maschile. Si empatizza facilmente con Caterina e con il suo senso di familiarità e insicurezza che vive in un luogo che invece dovrebbe soltanto proteggerla in maniera rassicurante.

Dal punto di vista dei disegni, la Dealbera fa un lavoro imponente, sia per quanto riguarda il tratto che la colorazione. Quest’ultima è piuttosto semplice ma di grande impatto in relazione al disegno. Durante tutto il corso della lettura, ci troviamo di fronte a disegni che mostrano volti cupi, raramente sereni. Soltanto nelle parti in cui Caterina passa il tempo con Terzo e il suo amore Minot, anche il disegno e la colorazione sembrano far più spazio a delle atmosfere più rilassate e luminose. Per quanto riguarda invece la cura editoriale dedicata da Tenué a questo libro, c’è poco da eccepire. Un albo confezionato in maniera impeccabile, sia nella solida copertina cartonata. Sia per quanto riguarda la scelta della carta e la resa della stampa, davvero ottima.

Le Mantidi è un graphic novel di grande profondità e ampio respiro dal punto di vista umano. Attraverso la lettura di questo albo si riesce a entrare in connessione con gli spettri che albergano nell’animo umano. Il testo e i disegni di Sara Dealbera sono riusciti a creare un mondo e dei personaggi che rappresentano perfettamente un grande conflitto interiorie che ognuno di noi prima o poi vive. Quello dei sentimenti. In conclusione Le Mantidi è senza dubbio un graphic novel molto particolare, nell’accezione più positiva del termine. La sua struttura narrativa è solida e il disegno rappresenta perfettamente una tipologia di storia torbida in cui la luce è ben poco presente. Un libro assolutamente consigliato che mette anche in risalto, in maniera emblematica, come l’essere umano spesso metta in atto dei sistemi di difesa grotteschi e autolesivi. Tetti Lupa rappresenta una comfort zone in cui spesso ci si rifugia quando il mondo lì fuori fa troppa paura e ci ha ferito.