Dopo il manga anche l’anime di One Piece sta per compiere 25 anni e come discusso anche sul nostro sito è stato già aperto il website a tema, dove all’interno ci saranno tutti gli aggiornamenti per festeggiare questo grande evento. La trasposizione animata dell’opera in questione ha raggiunto un livello qualitativo davvero estremo e lo scontro tra Kaido e Luffy è stato reso alla perfezione da Toei Animation.

Proprio su questo frangente vogliamo soffermarci, dato che come leggiamo dal post di @WSJ_manga, insieme ad Anytime ONE PIECE, lo studio di produzione propone delle live in cui verranno trasmessi tutti gli episodi pubblicati finora, 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. Un’iniziativa molto interessante e impegnativa che avrà inizio il 29 ottobre e come se non bastasse durerà 1 anno interno, quindi fino allo spegnimento delle 25 candeline dell’anime.

ONE PIECE TV Anime has launched 'ANYTIME ONE PIECE', a livestream project to broadcast the latest episodes of the series 24 hours a day and 365 days every year. The streaming starts on October 29th, 2023.https://t.co/p3Inq0GRX2 https://t.co/pkG3HVShQR pic.twitter.com/wuk5CqhGMk — Shonen Jump News (@WSJ_manga) October 22, 2023

Le live da come avete letto non sono ancora cominciate ma in calce vi lasciamo il canale YouTube dedicato a tale progetto, al momento uno dei più interessanti per la celebrazione della trasposizione animata tratta dall’opera di Oda cominciata in Giappone nel 1997. Anche la serializzazione del manga al momento è in una fase delicata, visto che il climax dell’inizio della fine è al centro di rivelazioni davvero scottanti.

Qui in alto vi abbiamo lasciato il canale YouTube dove saranno trasmessi gli episodi, probabilmente disponibili solamente in lingua originale. Molto probabilmente potete attivare i sottotitoli a meno che voi non li conosciate a memoria.

Questo come accennato è solamente un piccolo tassello di quello che vedremo per questi nuovi festeggiamenti e di certo non vediamo l’ora di ammirare tutte le sorprese che la Toei ha in serbo per il suo pubblico. Cosa ne pensate invece, di questa prima iniziativa?

