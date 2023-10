Tra le uscite manga Star Comics del 25 ottobre 2023 si segnalano l’uscita del primo volume di Era Destino Che T’Incontrassi e il romanzo del film di Demon Slayer Il Treno Mugen.

Inoltre, per l’etichetta Astra, ecco il secondo volume di Nirvana e l’esordio di Purr Evil di Mirka Andolfo e Laura Braga.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 25 ottobre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 25 ottobre 2023

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA THE MOVIE: IL TRENO MUGEN – ROMANZO

di Aya Yajima , Koyoharu Gotouge

€ 15,00

IL ROMANZO TRATTO DAL FILM CAMPIONE D’INCASSI AL CINEMA!

Tanjiro e i suoi compagni sono arrivati all’obiettivo della loro prossima missione, il treno Mugen, sul quale sono scomparse numerose persone nell’arco di poco tempo. Così il gruppo di amici si ritrova insieme al Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro, uno dei più forti spadaccini della Squadra Ammazza Demoni, per affrontare il mostro che si trova a bordo del treno…

Per tutti gli appassionati dell’acclamatissima saga di Gotouge, ecco una fantastica novel in cui rivivere le appassionanti scene dell’omonimo film d’animazione campione di incassi nel 2020!

Con mini poster in omaggio.

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 1

TURN OVER n.275

di Anashin

€ 5,90

UNA DELLE SERIE SENTIMENTALI PIÙ ATTESE, PERFETTA PER CHI HA AMATO A SIGN OF AFFECTION E LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN!

Sono due anni che Yuuki ha lasciato il suo paese in campagna per andare a vivere da sola a Tokyo. Compiuti vent’anni, ha un solo desiderio: “Voglio vivere una storia d’amore!”. In quel frangente, la sua migliore amica Sanae la invita per la prima volta in discoteca, e qui incontra Iori, un tipo con i capelli ossigenati, che in realtà le fa una pessima impressione…

Inizia così l’intensa storia d’amore di una ragazza che vive la sua vita giorno dopo giorno, e che si imbatte per caso nel suo destino!

INUYASHA WIDE EDITION n. 13

NEVERLAND n.364

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Inuyasha e i suoi amici non sanno darsi pace per non essere riusciti a eliminare Naraku una volta per tutte, mentre la povera Sango pensa dolorosamente al fratellino Kohaku, ancora sotto l’influenza del loro nemico giurato. Intanto Kagome è costretta a lasciare l’epoca Sengoku per tornare a scuola, ma non passerà molto tempo prima che Inuyasha attraversi il pozzo per andare a prenderla! D’altronde non si può tergiversare: Naraku sta sicuramente tramando qualcosa, e anche Kikyo e Koga sono sulle sue tracce…

LET’S HAIKYU!? n. 3

TARGET n.138

di Haruichi Furudate, Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Il club di volley del Liceo Karasuno ha in programma una trasferta a Tokyo, ma chi prenderà un’insufficienza agli esami dovrà fare delle lezioni supplementari e non potrà partecipare al viaggio! Che ne sarà di Hinata e i suoi amici, che si sono messi a studiare come matti prima che sia troppo tardi?!

MASHLE n. 13

TARGET n.139

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Mentre la città precipita nel caos, Renatus e gli altri Illuminati Divini danno inizio al loro contrattacco, scontrandosi violentemente coi figli di Innocent Zero…! Quest’ultimo, che vanta dei poteri e una malvagità straordinari, esige dalle persone terrorizzate che gli venga consegnato Mash… Arriverà prima o poi una luce di speranza a illuminare un mondo avvolto nell’oscurità?

NIRVANA n. 2

di Daniele Caluri , Emiliano Pagani

€ 18,90

Continua l’avventura di Nirvana in una prestigiosa edizione (interamente a colori) che ripropone finalmente la serie culto firmata da due maestri dell’umorismo a fumetti: Emiliano Pagani e Daniele Caluri (Don Zauker).

PROMISE CINDERELLA n. 3

AMICI n.303

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Hayame ha accettato la proposta di Issei di partecipare al “gioco della vita reale” in cambio di un soggiorno gratuito presso la villa del ragazzo. Il nuovo gioco consiste nel tirare giù i pantaloni davanti a tutti a Koya, il “farabutto che ha molestato Hayame”! Di fronte a una richiesta così irragionevole la donna è perplessa ma poi, con l’imprevista collaborazione di Koya, sarà Issei a finire in una situazione imbarazzante…!

PURR EVIL n. 1

di Laura Braga, Mirka Andolfo

€ 12,90

IL MALE CHE MIAGOLA È INELUTTABILE…

Rita ama sua figlia Deb, ma un male oscuro del suo passato minaccia la vita di chiunque le si avvicini troppo. Può il legame tra due donne superare una vita costruita sul sangue e sulla menzogna? E quale segreto si nasconde nell’appartamento della famiglia Morando?

Un’opera intensa e imperdibile, tra azione, orrore e… gatti, firmata dalla super star internazionale Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Mercy, Contronatura) e dalla talentuosa disegnatrice Laura Braga (Future State: the Next Batman, Harley Quinn, DC Bombshells, Witchblade).

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 13

TURN OVER n.276

di Mika Yamamori

€ 5,90

Per il compleanno di Fumi, lei e Akatsuki si godono un “appuntamento tra coetanei” al parco dei divertimenti con il divieto assoluto di parlare in modo formale. Ma la ragazza ha un proposito segreto: si dice che chi, il giorno del proprio compleanno, bacia la persona amata sulla ruota panoramica alle 7 e 7 minuti, sarà felice per l’eternità, e lei deve assolutamente provare a farlo! Tuttavia, i due si imbattono per caso nella ex del maestro dei tempi del liceo, che prima si finge gentile e carina per poi rivelarsi una vera serpe…