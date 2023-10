Boruto: Two Blue Vortex: qual è il segreto del nuovo Rasengan?

Boruto è tornato con la seconda parte del manga mostrando una nuova pelle. Infatti ora si chiama Two Blue Vortex e con i nuovi capitoli ha introdotto una novità interessante. Stiamo parlando del nuovo Rasengan, che il giovane Uzumaki è riuscito a sviluppare durante l’allenamento nel salto temporale. E l’ultimo capitolo del manga ha svelato il segreto dietro il potere del Rasengan Uzuhiko di Boruto.

Ora il manga supervisionato da Kishimoto e disegnato da Ikemoto ha dato il via al suo sequel. Questo si è aperto con il tanto atteso salto temporale di tre anni dopo gli eventi di Boruto: Naruto Next Generations. E come si poteva immaginare, questo time skip ha decisamente cambiato tutti i personaggi in modo importante.

Dopo solo tre capitolo della seconda parte del manga, il giovane Uzumaki ha già avuto un confronto importante con Code e Kawaki facendo presagire importanti conseguenze per quello che verrà. Il manga ha concluso il primo confronto tra Boruto e Code con l’anticipazione di un nuovo Rasengan che il figlio di Naruto e Hinata aveva sviluppato da quando la prima parte era giunta al termine. Ora scopriamo però che in tre anni il giovane Uzumaki ha imparato il Rasengan Uzuhiko.

Ma di cosa si tratta? Il nuovo capitolo del manga ha approfondito come funziona il suo potere. Boruto stesso lo spiega a Code, e si scopre che il ninja estrae il chakra dalla Terra stessa per creare un attacco costantemente rotante che prosciuga lentamente la vita del nemico mentre si trova al centro di essa. Il nuovo capitolo si apre con il protagonista convinto del fatto che potrebbe uccidere Code con facilità. E subito dopo colpisce Code con il Rasengan Uzuhiko per dimostrarlo.

Questa versione di Rasengan utilizza l’energia e il chakra della rotazione terrestre, ed è un potere costantemente in moto all’interno del corpo del bersaglio. Il danno subito da Code avverrà in modo “semipermanente” in quanto è più probabile che il bersaglio muoia prima che la Terra smetta di girare.

Con questa mossa, il figlio di Naruto e Hinata vuole provare a spingere Code a dirgli di più sulle Dieci Code, ma Kawaki li interrompe prima che ciò accada. Resta il fatto che questa tecnica mostra quanto Boruto sia cresciuto dall’allenamento con Sasuke dopo aver lasciato il Villaggio della Foglia.

