One Piece: Saturn potrebbe essere immortale?

Il manga di One Piece ha visto l’ingresso di uno dei Cinque Astri di Saggezza sull’isola di Egg Head. Stiamo parlando di Saturn, il quale ha rivelato la sua vera forma legata al potere del Frutto del Diavolo. E ci sarebbe una teoria sul web secondo la quale questo personaggio sia immortale. Non ci sono abbastanza informazioni ufficiali legate al manga che possano confermare tantomeno smentire questa possibilità. Il primo dettaglio a portare a questa teoria è l’età di Saturn, al momento non rivelata. Ma la sua età potrebbe essere sorprendente, perché se è a conoscenza degli eventi del Secolo del Vuoto, allora probabilmente ha vissuto quegli anni.

Il Governo Mondiale poi, esiste da 800 anni e molti presumono che gli Astri di Saggezza lo gestiscano da allora. Sfortunatamente, ci sono poche prove concrete a sostegno di questa teoria. Ma il capitolo 1095 di One Piece potrebbe dare sostegno alla teoria sull’immortalità di Saturn. E infatti è molto probabile che questi personaggi non possano invecchiare o essere uccisi in modo convenzionale. E se fosse vero allora la fuga dei Cappelli di Paglia da Egghead sarebbe pressocché impossibile.

Abbiamo già visto Rufy fare fatica contro un avversario quasi invincibile come Kaido, ma un avversario immortale richiede una serie di strategie da adottare.

Uno degli indizi dell’immortalità di Saturn è legato al flashback del capitolo 1095. Infatti tornando indietro di 38 anni a God Valley, non solo era presente ma non sembra affatto diverso da come è adesso. E se è immortale, probabilmente ha interrotto il suo processo di invecchiamento. Lo stesso aspetto aveva anche nel flashback legato ai primi anni di Nico Robin, 20 anni prima dell’inizio del viaggio di Rufy.

Il flashback del capitolo 1095 è cronologicamente il momento più lontano che vede il Nobile Mondiale con lo stesso aspetto che ha nel presente. Si può teorizzare una sua immortalità anche perché quando Bonney l’ha trafitto pugnalandolo al petto, le sue ferite si sono rigenerate all’istante. Inoltre si era fatto colpire volontariamente per catturare Bonney.

Ed è certo che la ferita lasciata di Bonney sia scomparsa senza lasciare traccia. Questo tipo di rigenerazione va oltre qualsiasi fattore di guarigione che un utilizzatore del Frutto del Diavolo Zoo Zoo possa avere. È più probabile che sia un altro aspetto dell’immortalità legata a Saturn. Non si limiterebbe poi al mantenere in vita per sempre il Drago Celeste, in quanto arresterebbe anche il processo di invecchiamento e gli impedirebbe di subire cicatrici o segni da alcuni attacchi. Probabilmente l’ultimo segno tangibile della sua mortalità è la cicatrice sul volto.

