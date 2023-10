Dragon Ball Daima è la “luce” persa da tempo negli occhi del franchise

Dragon Ball Daima è la nuova serie anime completamente gestita da Akira Toriyama, volta a festeggiare i 40 anni del franchise. Annunciata durante il Comic-Con di New York questo nuovo progetto sembra molto interessante e sembra riprendere spiritualmente quello che è stato Dragon Ball GT, anche se in questo caso tutti i personaggi diventano dei bambini e non solo Goku come la serie appena citata.

Toriyama ha detto di prepararci a delle battaglie particolari, visto che i nostri protagonisti non potranno contare sui loro precedenti attacchi, data la loro stazza fisicamente e drasticamente mutata. Qui il sensei ha senza dubbio incuriosito il pubblico e insieme al trailer di annuncio il suddetto ha anche avuto un assaggio dell’animazione, anch’essa molto valida a primo impatto.

Tali premesse e concetti espressi dallo stesso Toriyama, portano a pensare una sola cosa: un ritorno alle origini. Nonostante può sembrare una serie per nostalgici, la Toei Animation potrebbe davvero riportare in auge il franchise di Dragon Ball dopo tanti anni, “opponendosi” in un certo senso a quanto fatto con “Super”.

Dragon Ball Daima potrebbe riaccendere la vera fiamma del franchise?

Nonostante tale trasposizione abbia dei momenti divertenti e anche “alti” l’anima di Dragon Ball non è presente in questa serie e sembra quasi che la narrazione sia devastata dalle numerose trasformazioni e dai potenti e spettacolari attacchi, senza lasciare spazio a nient’altro. Con il ritorno dei personaggi nella loro età infantile, molto probabilmente le trasformazioni e i colpi spettacolari non saranno presenti e Goku tornerà addirittura a usare il suo Bastone Magico iconico.

A oggi non possiamo fare paragoni e forti congetture, ma allo stesso tempo un briciolo di speranza questa serie lo trasmette e sembra avere di nuovo il cuore perso negli anni, grazie e soprattutto all’immersione di Akira Toriyama nel progetto. La storia, le ambientazioni, i personaggi e anche tanto altro saranno posti all’attenzione del sensei e forse per questo si potrebbe realizzare il sogno proibito dei vecchi fan di Dragon Ball, ritrovando così quella “Luce” persa da anni nel franchise.

Il trailer mostra anche una buona qualità dell’animazione e sembra trasudare l’anima della prima stagione animata di Dragon Ball, quando Goku era ancora un ragazzino. Lo stile animato sembra prendere dall’ultimo lungometraggio animata distribuito anche in Italia lo scorso settembre, realizzando il tutto con un mix di 2D e anche 3D, facendo prevalere la CGI.

Un nuovo nemico – Dragon Ball Daima è la “luce” persa da tempo negli occhi del franchise

I nostri protagonisti diventano dei ragazzini per via di una cospirazione messa in atto da un nuovo e misterioso nemico, al momento sconosciuto al pubblico anche se all’interno del trailer riusciamo comunque a vederlo. Il volto totale della storia sembra riportarci alle origini per quanto riguarda le ambientazioni e l’atmosfera generale, senza dimenticarci questo “nuovo modo” di svolgere i combattimenti.

Questo è senza dubbio uno dei tratti più interessanti dato che come accennato in “Super” ci si concentrava molto su questo e lo spirito dell’avventura era stato ormai cancellato. Non dimentichiamo la potenza smisurata di Goku, ormai arrivata a un livello tale da superare quasi ogni ostacolo, rammentandovi di come sia lui a risolvere quasi tutti gli scontri. In Daima vedremo qualcosa di “corale” probabilmente e forse ognuno tornerà ad avere un ruolo rilevante nella storia, dopo essere stati “soffocati” per anni.

Dragon Ball Daima è previsto al momento per l’autunno del 2024 e quindi in questi mesi avremo sicuramente delle informazioni concrete, senza dimenticare la diffusione di qualche dettaglio inerente anche ai nuovi villain della storia. Toei animation produrrà la serie mentre è stata scritta e ideata dal maestro Akira Toriyama, intento a festeggiare i 40 anni del franchise.